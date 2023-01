So včerajším dňom je uzavretá prvá fáza 28. hádzanárskych Majstrovstiev sveta v Poľsku a vo Švédsku. Turnaj končí osem najslabších tímov (aj keď nie doslovne, lebo budú hrať v rámci Presidents Cup, o pozície 25 až 32), ostatných 24 tímov bude rozvrhnutých do nových skupín a bojovať budú o štvrťfinále.

Naša reprezentácia po prehre proti Nemecku, ktorú sme už mapovali v predchádzajúcom článku, v poslednom kole základnej skupiny E výsledkom 34 : 24 prekonala Katar a s dvoma bodmi postúpila. Skupinu sme uzavreli v dobrej atmosfére a triumfom, proti nepríjemnému súperovi, ktorý je predsa nie taký dobrý, ako sme si mysleli. Katar totiž za sebou má striebro z MS 2015, ale vtedy boli hostitelia a mali viac naturalizovaných hádzanárov ako v súčasnosti. V poslednom kole naši lepšie otvorili zápas a konštantne mali náskok. Výraznejšie to bolo okolo dvadsiatej minúty prvého polčasu, keď sme mali aj päťgólový náskok, ale po tomto nasledoval pokles v hre a Katar sa vrátil na -1. Naši sa znovu prebudili a na oddych predsa šli s trojgólovým náskokom. V druhej časti rival nemal žiadnu šancu. Na bránu si zastal Milosavljev, ktorý nebol s tímom v prvých dvoch stretnutiach, zastavoval početné strely, naši využívali svoje šance a protiútoky, takže sa náskok neustále len zvyšoval. Kuriozitou je, že naši hádzanári na tomto stretnutí dostali dve priame červené karty – najprv Nikolić, a potom pri konci stretnutia aj Pechmalbec. To nevplývalo na náš tím, ktorý presvedčivo vyhral a postúpil. Dôležité je aj to, že je v tíme dobrá atmosféra a že konečne častejšie v hre využívame krídla, čo nám roky na turnajoch chýbalo.

V našej skupine prvé bolo Nemecko s maximálnym výkonom, Srbsko získalo úhrnne štyri body, ale si berie len dva. Postúpil aj Katar, ktorý bol lepší ako Alžírsko, ale do druhého kola si body nepresúva. Pravidlá sú také – presúvajú sa len tie body, ktoré boli získané v súbojoch proti tímom, ktoré tiež postúpili ďalej.

Druhé kolo sa začína už vo štvrtok

Prvá fáza je skončená vo všetkých skupinách Majstrovstiev sveta. Možno povedať, že väčších prekvapení ani nebolo. Postúpili selekcie, od ktorých sa to aj očakávalo, niektoré s viac, niektoré s menej bodmi. V pokračovaní sa zlučujú po dve skupiny – A a B, C a D, E a F, tiež G a H. Naša sa tak zlúči so skupinou, z ktorej postúpili Nórsko, Holandsko a Argentína. Presťahovať sa nebudeme, aj ďalej hráme v poľskom meste Katowice. Druhé kolo otvoríme už vo štvrtok súbojom s víťazom skupiny F Nórskom. Táto krajina má oveľa bohatšiu tradíciu v dámskej hádzanej. Ich dámska selekcia je najlepším dámskym tímom v dejinách, ale v poslednom čase aj mužský tím dosahuje výborné výsledky. Začalo sa to asi v roku 2016, keď na Majstrovstvách Európy boli štvrtí, kým na MS dvakrát zaradom boli vicemajstrami – v rokoch 2017 a 2019. Odvtedy v semifinále už nehrali, ale sú pravidelne vo štvrťfinále, kde potom viac-menej nešťastne prehrávali na ME a MS.

Samozrejme, že Srbsko nie je bez šancí v tomto stretnutí so škandinávskou krajinou. Naši hrajú lepšie, ako na predchádzajúcich majstrovstvách a rešpektujúc súpera – Nórsko predsa nie je Francúzsko či Španielsko z ich zlatých čias. Duel s Nórmi je pre nás veľmi dôležitý, lebo eventuálny triumf nás celkom priblíži k postupu do štvrťfinále, lebo po tomto stretnutí sú pred nami, na papieri, slabší rivali. Nasledovať bude Argentína a v poslednom kole Holandsko.

Argentína je pravidelný účastník MS, s ktorým sme sa naposledy stretli v roku 2019 a prehrali sme. Predtým sme ich porazili v roku 2011.

S Holandskom sme nehrali v súčasnej dobe a ich hádzaná je svojráznou záhadou. Neustále sa posúvajú dopredu, dámsky tím v roku 2019 bol šampiónom sveta a aj mužský sa posúva. Dokonca postúpili zo skupiny, proti Argentíne a Severnému Macedónsku vyhrali s desaťgólovým náskokom a poriadne bojovali proti Nórsku a prehrali len 26 : 27, potom ako na polčase mali slušný náskok. Preto treba byť obozretní a využívať vlastné kvality a nedostatky súpera.

Okolo hádzanárskej reprezentácie dávno nebolo takéto ovzdušie, ale aj ďalej musíme byť obozretní. Možno aj skeptickí, lebo na výraznejší úspech reprezentácie čakáme veľmi dlho.