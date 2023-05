Jubilejný 90. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh zatvoril svoje brány. Z tohto dôvodu generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković dnes zrekapituloval predchádzajúce veľtrhové dni.

Ako povedal, aj v tomto roku sa im podarilo prichystať seriózne obsahy a na veľtrh priviesť 1 100 vystavovateľov z 27 krajín.

„Po rokoch koronavírusu mysleli sme si, že toto vydanie veľtrhu bude prebiehať s menej ťažkostí, medzitým mali sme veľké zrážky dva dni pred otvorením veľtrhu. Podarilo sa nám napraviť všetky škody, no mali sme aj štrajk poľnohospodárov a časť toho štrajku bola práve aj pred Novosadským veľtrhom. Všetko to, ako aj určité spoločenské diania v Belehrade, vplývali na menšiu návštevnosť v tomto roku. Podľa našich údajov 125 000 ľudí navštívilo poľnohospodársky veľtrh, zatiaľ čo sme v minulom roku mali zhruba 140 000. Avšak podnikateľská návštevnosť bola na vysokej úrovni, stroje, ktoré sú zriedkavé a drahé, sa predali a je to veľmi dôležité,“ povedal riaditeľ Cvetković.

Zároveň poďakoval partnerskej krajine Taliansku, ktorá vyslala svojho ministra poľnohospodárstva, aby sa zúčastnil slávnostného otvorenia veľtrhu.

„Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli. Mestu Nový Sad, Pokrajinskej vláde a Ministerstvu poľnohospodárstva. Každý vo svojom segmente prispel k tomu, aby sme mali rozličné obsahy. Na národnej výstave dobytka sme mali 840 živých exponátov, a je to veľké množstvo,“ zdôraznil.

Pripomenul aj humanitárnu akciu pre združenie NURDOR a ako povedal, zozbieralo sa 864 000 dinárov.