Niekedy si ani nevšimneme, čo robíme mimovoľne počas rozhovoru s inými. Či už ide o ošívanie so sebou, prekrúcanie očami alebo obhrýzanie nechtov. Týmito zlozvykmi síce nechceme vyjadriť nič zlé, no na niekoho to môže pôsobiť pomerne negatívne. A to by mohlo byť na škodu. Hlavne v takej spoločnosti, kde sa snažíme ukázať v čo najlepšom svetle.

Ak sme teda na pohovore, pracovnej večeri alebo iba chceme pozitívne zapôsobiť na cudzieho človeka, je užitočné vedieť, čomu sa vyhýbať a čo celkom pokazí prvý dojem. Svojím telom dávame podvedomé signály, že sa v danej spoločnosti necítime komfortne alebo, že sme nervózni.

Neudržiavame očný kontakt

Vyhýbanie sa očnému kontaktu môže signalizovať nedostatočnú sebadôveru alebo to, že sa nám ten druhý jedinec nepáči, alebo sa nám javí byť nedôveryhodný. Na druhej strane príliš intenzívne pozeranie sa do očí druhej osobe môže pôsobiť agresívne a následkom toho sa môže ten druhý cítiť nepríjemne.

Namiesto toho je dobré uprednostniť rad dlhých pohľadov, obohatiť ho úprimným úsmevom a občasným prikyvovaním, aby bolo človeku jasné, že ho počúvame a nie sme s myšlienkami úplne inde.

Hrbíme sa

Zlozvyk, ktorému holdujeme viacerí. Zlé držanie tela nás trápi už odmalička a zlé držanie tela nás sprevádza dodnes.

No môže to napovedať aj niečo o našom sebavedomí. Aj keď sa nehrbíme z dôvodu, že by sme trpeli jeho nedostatkom, no faktom ostáva, že keď nestojíme vzpriamene, môžeme pôsobiť neisto a nedôveryhodne.

Obhrýzame si nechty

Aj týmto zlozvykom dávame najavo cudzím ľuďom, že sme nesvoji. Obhrýzanie nechtov nám síce môže pomáhať zbaviť sa nervozity, ale taktiež tým dávame najavo túto emóciu i svojmu okoliu. Okrem toho to rozptyľuje osobu, s ktorou hovoríme, alebo ju to môže dokonca odpudzovať.

Nakoniec tým poškodzujeme aj stav našich nechtov a „ohlodané pahýle“ taktiež nevytvárajú ani dobrý estetický dojem. A ten je pre mnohých prvoradý.

Mračíme sa

Máločo dokáže na človeka pozitívne zapôsobiť a ovplyvniť jeho prvý dojem tak ako náš úprimný úsmev. Je to skvelý spôsob, ako iným preukázať dôveru a otvorenosť. A na nášho spoločníka to môže zapôsobiť tak, že aj on sám sa zrazu cíti pozitívnejšie a otvorenejšie. No pozor si treba dávať aj na príliš silený alebo strojený úsmev. Ten by mohol naznačovať, že sme neúprimní alebo falošní.

Zdroj: skvelydomov.sk