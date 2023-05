Náš zdravotný stav, ako aj náladu ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z nich je aj počasie, ktoré naň môže mať buď priaznivý alebo naopak – nepriaznivý vplyv. Takúto citlivosť na počasie označujeme pojmom meteosenzitivita.

Čoraz častejšie sa stáva, že teploty sa rapídne zo dňa na deň zvýšia alebo znížia. Takéto prudké zmeny dokážu s naším organizmom poriadne zatočiť. Na tieto zmeny najviac doplácajú starší ľudia, ľudia so zníženou imunitou, meteosenzitívni ľudia, deti a tehotné ženy. Nie je to len náhle ochladenie a oteplenie, ale tiež zmena vetra, či pribúdanie a ubúdanie oblačnosti. To všetko ovplyvňuje telesné a emocionálne zdravie človeka. Čo teda dokáže počasie narobiť s naším fyzickým zdravím a náladou a ako môžeme telo pred týmito zmenami chrániť?

Čo sa deje s telom pri náhlom ochladení?

Náhla zmena počasia v podobe rapídneho ochladenia je tou najnepríjemnejšou. Prejavuje sa najviac na psychickom zdraví, keďže sa u ľudí častejšie vyskytujú depresie. Chladnejšie počasie tiež spôsobuje vyčerpávanie organizmu, nespavosť, podráždenie či frustráciu. V tele sa však odohráva aj množstvo na prvý pohľad neviditeľných zmien. Počas náhleho ochladenia vzduchu totiž dochádza k zužovaniu ciev, čo má za následok následné zvyšovanie tlaku. Príliš vysoký tlak je spúšťačom závažných zdravotných problémov ako napríklad infarktu, či už srdcového alebo aj mozgového. Zužovanie ciev má aj ďalší negatívny vplyv. V jeho dôsledku dochádza k zníženiu prekrvenia slizníc a následnému poklesu aktivity bielych krviniek. Práve tie majú za hlavnú úlohu udržovať obranyschopnosť organizmu. Pochopiteľne sa teda telo stáva náchylnejšie na rôzne vírusové a bakteriálne ochorenia. Zmena počasia v podobe zníženia teploty vplýva aj na naše kosti a svaly. Práve už spomenuté zúžené cievy spôsobujú, že svalové partie sú nedostatočne prekrvené, a preto sa častejšie objavujú nepríjemné kŕče. Pri prudkom znížení teplôt ľudia pociťujú tiež bolesti hlavy a silné migrény. Na chladné počasie doplácajú tiež oči a uši, ktoré častejšie postihujú zápaly.

Časté striedanie teplôt vyžaduje starostlivosť o zdravie

Striedanie tepla a chladu sa vyskytuje najmä v jesennom a jarnom počasí. Problémom je, že keď si konečne telo

zvykne na počasie, prichádza ďalšia zmena, s ktorou sa musí opäť vyrovnať. V takomto období je nutné myslieť predovšetkým na imunitu. Najmä starší ľudia zvyknú mať problém prispôsobiť sa takýmto vrtochom počasia. Aj na ne sa ale dá aspoň sčasti pripraviť. Dôležité je udržiavať telo v celkovej fyzickej a duševnej kondícii. To docielite pravidelným pohybom, bez ohľadu na to, či je počasie priaznivé alebo nie. Nemusí ísť o žiadnu extrémnu námahu. Príjemné môžu byť aj pokojné prechádzky, či v prípade sychravého počasia aspoň návšteva krytej plavárne. Keďže práve imunita na zmeny počasia dopláca najviac, je nutné jej pomôcť.

To je možné pravidelným stravovaním, pričom by mala byť strava obohatená o dostatočné množstvo vitamínov, minerálov a bielkovín.

Aj prudké oteplenie môže byť nepríjemné

Hoci je najnepríjemnejšou zmenou v počasí ochladenie, aj prudké oteplenie prináša isté riziká. Je dobré vedieť, čo sa v tele odohráva, keď teploty začnú stúpať. Pri náhlom oteplení sa telo musí popasovať najmä s náhlym ubúdaním tekutín z tela. Voda sa totiž z tela začína rýchlejšie odparovať a cievy sa v dôsledku toho začínajú rozširovať. Nedostatok tekutín má za následok vyčerpávanie organizmu, jeho prehrievanie a následný celkový kolaps. Preto treba v takomto prípade príjem tekutín zvyšovať v závislosti od rastúcej teploty. Zabezpečiť netreba len dostatočné množstvo tekutín, ale tiež správny odev. V teple by malo byť oblečenie vzdušné, vyrobené zo savých materiálov a tiež svetlej farby. Počúvať predovšetkým treba naše telo, ktoré nám včas oznámi, že sa s ním niečo deje.

Búrky v tele

Búrky môžu mať na niekoho nepriaznivý vplyv. Napätie prichádza najmä pred búrkou. To spôsobuje magnetické pole, ktoré má za následok bolesti hlavy, stres či nervozitu. Problémy zvyknú pociťovať najmä ľudia, ktorí trpia srdcovocievnymi ochoreniami, ktorí sú precitlivení na náhle zmeny atmosférického tlaku. Bolesti sa zas začínajú objavovať u ľudí s ochoreniami pohybového aparátu, ale tiež u tých, ktorí prekonali úrazy. Je dobré vedieť, čo pociťuje náš organizmus a ako trpí v dôsledku zmien, ktoré sa odohrávajú za našimi oknami.

