Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že piatok 20. januára bol pre Srbsko jedným z najťažších dní a že nás v budúcnosti čaká veľa problémov a trápení: „Piatok bol pre Srbsko jeden z najťažších dní a nikdy som pred ľuďmi netajil, keď sa takéto veci dejú. Budeme mať veľa problémov a trápení, ktorým budeme v budúcnosti čeliť, a preto potrebujeme jednotu,“ povedal prezident Vučić.

„Od tých, od ktorých som to očakával pre zodpovednosť, ktorú museli prejaviť, sme ju nedostali. Dostali sme ich zjednotenie, bez ohľadu na to, čo len pár dní predtým hovorili, že by nikto nemal byť proti nikomu. Žiaľ, aj tentoraz sa rozhodli byť proti Srbsku,“ povedal prezident.

Zároveň avizoval, že sa občanom Srbska, ako aj všetkým medzinárodným predstaviteľom prihovorí v pondelok v popoludňajších hodinách.

Zdroj: vucic.rs