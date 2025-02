Primátor Nového Sadu Milan Đurić navštívil stavenisko novej základnej školy v mestskej časti Jugovićevo. Hodnota tohto projektu je 1,2 miliardy dinárov a podľa plánu by škola mala byť ukončená v máji roku 2026.

„Do výstavby a rekonštrukcie škôl a škôlok investujeme najviac v histórii mesta. Investíciami do vzdelania investujeme do budúcnosti súčasných a budúcich generácií. Tu na Jugovićeve staviame novú základnú školu pre 600 žiakov prvého až ôsmeho ročníka, ktorí budú do školy chodiť v dvoch zmenách,“ povedal primátor Ðurić.

Budova rozlohy 4 606 m² bude mať 16 učební, telocvičňu, knižnicu, administratívne miestnosti, kuchyňu s jedálňou, toalety… Celková hodnota projektu je 1,237 miliardy dinárov. Podľa slov primátora Ðurića zatiaľ je dokončených 40 % prác a výstavba napreduje podľa plánu.