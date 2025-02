Cieľom Združenia športových rybárov Karas z Báčskeho Petrovca je zachovať si vysokú priečku v dosiahnutých pretekárskych výsledkoch, aké dosiahli v uplynulom období. To si boli vytýčili aj v pláne práce na minulý. A aké mali karasovci výsledky v roku 2024, dozvedeli sme sa v sobotu večer 1. februára v športovo-rekreačnom stredisku Lesík, kde sa zvyčajne schádzajú na svojom výročnom zhromaždení tohto najpočetnejšieho rybárskeho združenia v Obci Báčsky Petrovec.

V Lesíku petrovských rybárov, členov a hostí na zasadnutí privítal predseda Vladimír Davidović a následne minútkou ticha vzdali hold zosnulým členom. Predložil rokovací program, ktorý obsahoval rokovania o správe o činnosti v roku 2024, finančnú správu za rok 2024 a plán na rok 2025, správu dozornej komisie, návrh členského poplatku na rok 2025, program práce na rok 2025 a otázky a návrhy.

V rámci Správy o činnosti ZŠR Karas v roku 2024 bolo počuť aj tieto slová: „Ako aj obvykle, tak aj v minulom roku v našom klube bolo rušno, ako na pretekárskej dráhe, tak aj na samej chate a okolo nej. Veľkú pomoc sme mali od členov, ktorí sa zúčastnili na akciách, aj pomohli, aby sme upravili chatku aj pobrežie nášho kanála. V minulom roku združenie počítalo 141 členov a povolenia na rybačku sme nepredávali.“

Keď ide o výsledky z vlaňajších súťaží, v uplynulej sezóne sa zúčastnili na štátnych majstrovstvách v disciplínach plavák, feeder a black bass. V kategórii najmladších juniorov do 15 rokov sa prvýkrát vyskúšali Hana Abrahámová a Andrej Brňa a do 20 rokov Janko Abrahám, ktorý obsadil 15. mesto. V kategórii do 25 rokov Martin Turčan obsadil 8. miesto, Samuel Benka obsadil titul vicemajstra, teda 2. mesto a získal status reprezentanta našej krajiny. Pavel Čapeľa taktiež získal status reprezentanta, keď zaujal 5. mesto v kategórii nad 55 rokov, čiže masters. V disciplíne feeder ako jednotlivci nemali pozoruhodnejšie rezultáty, keďže ich piati pretekári: Stanislav Hložan, Ján Krajčík, Miloslav Meleg, Igor Drinić a Martin Spevák, hoci boli na štátnych majstrovstvách, nepostúpili. Ako tím sa zúčastnili v Srbskej lige, kde obsadili 5. mesto. Svetlým bodom minulej sezóny bola Súťaž o pohár Srbska v Kajtasove vo feederi, ktorý sa im podarilo vyhrať.

Petrovskí športoví rybári vlani na svojej dráhe zorganizovali 13 súťaží, na ktorých privítali súťažiacich z celého štátu, aj zo zahraničia. Zorganizovali školu rybolovu, ktorá sa začala na jar a zúčastnilo sa jej 32 detí do 14 rokov. S deťmi vlani boli aj na súťažiach v Pivnici a v Kulpíne, kde dosiahli skvelé úspechy. Prvú pracovnú akciu mali 10. marca, keď začali s oprávaním porušených platforiem, potom vyrobili aj 15 úplne nových. Olíčili aj chatku vnútri a pokračovali s úpravou areálu. Upravili a vybetónovali priestor vedľa chatky, kde vystavali aj novú terasu a pod ňu zabezpečili stôl s lavičkami a zúčastnili sa aj v súťažiach vo varení rybacieho paprikáša v Kovačici a v Pivnici. Po kratšej pauze znovu organizovali aj podujatie Zlatý kotlík, kde privítali 26 družstiev.

Keď ide o financie, vlani strovili viac ako získali. Našťastie mali niečo aj z predminulého roka, tak to tým vykryli. Finančnú správu za rok 2024 a plán na aktuálny rok podal pokladník Jaroslav Valentík. Obrat im vlani bol 955 345 dinárov. Predseda dozornej komisie Samuel Kondač oznámil, že toto teleso nemalo poznámok na prácu vedenia, ktoré navrhlo, aby členský poplatok aj v tomto roku zostal 1 000 dinárov.

Na záver schôdze si rybári pochutili na rybacej polievke, ktorú im pripravili osvedčený kuchár Vladimír Dudáš so svojím spolupracovníkom Ondrejom Melichom.