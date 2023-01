Včera zasadali členovia Rady pre zamestnanosť mesta Nový Sad a schválili Akčný plán zamestnanosti na rok 2023.

Akčný plán zamestnanosti mesta Nový Sad na rok 2023 je základným dokumentom na realizáciu aktívnej politiky zamestnanosti na území mesta Nový Sad, ktorý definuje ciele a priority a určuje programy a opatrenia, ktoré sa budú v tomto smere realizovať v tomto roku, s cieľom zvýšiť zamestnanosť.

„Mesto Nový Sad bude aj v roku 2023 pokračovať v aktívnej politike zamestnanosti. Pokračovali sme vo zvyšovaní prostriedkov na programy zamestnanosti a aj v tomto roku bude vyčlenených rekordných viac ako 203 miliónov dinárov a zahrnuté bude vyše 650 ľudí. Analýzy z predchádzajúcich rokov ukazujú, že takmer 80 percent osôb zaradených do tohto programu sa ani po niekoľkých rokoch nevracia do evidencie Národnej služby pre zamestnávanie. Novinkou v tohtoročnom programe je to, že po prvýkrát umožníme 15 ľuďom so stredoškolským vzdelaním získať prvé pracovné skúsenosti prostredníctvom programu odborného vzdelávania,“ povedal Milorad Radojević, predseda Rady pre zamestnanosť a člen Mestskej rady pre hospodárstvo.

Do programov a opatrení aktívnej politiky zamestnanosti zaradili: program pre praktikantov, program odbornej praxe, organizovanie verejnoprospešných prác v záujme mesta, podporu samozamestnávania, subvencie na vytváranie nových pracovných miest, veľtrhy zamestnanosti, ako aj prípravu a vzdelávanie osôb.

Mesto Nový Sad od roku 2012, vrátane aj tohtoročného plánu, vyčlenilo na programy zamestnanosti miliardu a šesťstotridsaťsedem miliónov dinárov.