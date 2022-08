Srbská volejbalová reprezentácia veľmi úspešne otvorila tohtoročný svetový šampionát v Poľsku a v Slovinsku. Naša selekcia v úvodných dvoch kolách skupiny A maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety najprv zdolala Ukrajinu, a potom aj Portoriku. Dnes je pred našimi voľný deň, a potom zajtra vystúpia aj v rámci tretieho kola základnej fázy proti Tunisku.

Srbsko v úvodných zápasoch bolo príliš presvedčivé a berúc do úvahy aj výkony ostatných mužstiev, naša selekcia je momentálne tretia najlepšia – po Poľsku a Taliansku. Znamená to, že aj tieto reprezentácie v úvodných kolách dosiahli dva maximálne triumfy, ale súperom nechali menej bodov, ako Srbsko. Za nami sú dve kolá vo všetkých šiestich skupinách a možno konštatovať, že favoriti dosiaľ dobre pochodili.

Okrem tradične silných spomenutých mužstiev úspešný úvod do súťaže majú aj Brazília, Francúzsko, USA, ale aj Holandsko, ktoré sa pomaly vracia medzi tie najlepšie tímy. Spomenieme si na to, že práve Holandsko bolo dominantné v polovici 90. rokov minulého storočia, keď pravidelne bývali medzi najlepšími v Európe, ale aj vo svete. S odchodom generácie legendárneho Basa van de Goora začali klesať, a potom roky neboli konkurenční. Na vlaňajšom šampionáte Európy vypadli proti Srbsku vo štvrťfinále, ale spomíname si na ten napínavý zápas. Stále to nie je tá úroveň, ako v minulosti, ale evidentné je, že sa aj Holandsko hýbe dopredu.

No keď sa vrátime k Majstrovstvám sveta, spomeňme to, že dnes uzavretá bude skupinová fáza v skupinách B, C a D, zatiaľ čo ostatné dohrajú zajtra. Po dnešnom programe bude situácia trochu jasnejšie a naša selekcia bude mať trochu jasnejší prehľad, s kým by sa potenciálne mohla stretnúť v osemfinále. Systém súťaže na tohtoročnom šampionáte je totiž zmenený v porovnaní s predchádzajúcimi. Do osemfinále postupuje 12 najlepších tímov, čiže reprezentácie z prvých dvoch mestách v skupine. Pripoja sa im aj štyri najlepšie z pozície tri. Potom sa urobí kostra a poradie tímov na základe získaných triumfov, setov a bodov. Osemfinále sa hrať bude vo forme 1 – 16, 2 – 15, 3 – 14 atď. Na vysvetlenie: Srbsko sa momentálne na základe dosiahnutých výsledkov nachádza úhrnne na treťom mieste. Hypoteticky to znamená, že by sme v tejto chvíli v osemfinále smerovali na Japonsko, ktoré má 14. výkon. Jasné, pred nami sú záverečné zápasy v skupinovej fáze a situácia sa pravdepodobne ešte zmení.

Aj keď sa možno zdá komplikovane, tento systém súťaže je v podstate jednoduchý a žiada si od reprezentácií, aby vynakladali maximálne úsilie a dosahovali čo najlepšie výsledky. Dôležitý je každý získaný bod a týmto spôsobom je aj hra dynamická.

Formát súťaže a krátko z minulosti

Podobne ako aj na predchádzajúcich turnajoch, účasť má 24 reprezentácií. Debutuje len Katar, Slovinsko hrá druhýkrát (hrali aj na predchádzajúcom šampionáte) a svoju druhú účasť berie aj Ukrajina (zatiaľ hrali len v roku 1998). Ostatné selekcie sú viac-menej pravidelnými účastníkmi. Okrem Nemecka, Mexika, Turecka a spomenutej Ukrajiny všetky ostatné mužstvá hrali aj pred štyrmi rokmi.

Na tom podujatí, po veľmi komplikovanom systéme súťaže a vytváraní početných skupín Srbsko finišovalo na štvrtom mieste. Hralo sa neprípustne veľa zápasov, tí ktorí sa dostali do boja o medaily vystúpili až dvanásťkrát. Naši vtedy najprv neuspeli v semifinále proti Brazílii a v stretnutí o tretie miesto úspešnejšie boli USA. Po MS 2018 pribúdali úspešné vydania – titul majstra Európy z roku 2019, tiež semifinále z vlaňajšieho kontinentálneho turnaja.

Keď ide o šampionát sveta, možno konštatovať, že je Srbsko svojráznym inventárom v semifinále. Od roku 1998 sme medzi štyri najlepšie mužstvá nepostúpili len na MS roku 2014. V tom období sme síce raz boli druhí (1998), raz tretí (2010) a trikrát štvrtí (2002, 2006 a 2018). Preto dôverujeme volejbalistom aj tentoraz a aj na podujatí v Poľsku a v Slovinsku je záverečná fáza objektívnym dosiahnutím.