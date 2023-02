Keď amarylis rozkvitne, svojím krásnym kvetom láka pohľady nielen milovníkov kvetov. Je to skutočne kráľovský kvet. Všeobecne platí, že pestovanie tejto kvetiny nie je príliš ťažké, ale ak chceme, aby bola krásna, treba mať predsa dostatok informácií.

Amarylis je predsa na pestovanie trochu špecifický. O tých jeho neštandardných nárokoch nám povedala kvetinárka Alena Báďonská:

„Z vlastnej skúsenosti by som povedala, že do septembra by mali byť kvety vonku, v záhradke. V septembri sa vyberajú zo záhradky, očistia sa od malých cibuliek, ktoré tiež na budúci rok dorastú, keď sa posadia do záhradky. Tieto hlavné cibuľky sa do kvetináčov sadia napríklad v decembri, a to tak, že cibuľka je len do polovice ponorená do zeminy a polovica vyčnieva von. Veľmi je dôležité, aby sme črepník s posadenou cibuľkou udržiavali v chladnom a pokryli ho kartónom. Amarylisu je teda potrebné v tomto období vytvoriť tmu a úplný pokoj. A v tomto období zalievame len minimálne. Pokryté má byť až dovtedy, kým si nevšimneme, že zo stredu cibuľky rastie kvetná stopka, teda kvet. Ak najprv začnú rásť listy, pravdepodobne kvet nebude… To sa stáva, keď kvetinu v tej jej fáze úplného odpočinku nepokryjeme.“

Už o dva-tri mesiace sa nám kvetina odvďačí krásnym kvetom, teda dôležité je dopriať jej zimný odpočinok s minimálnou zálievkou. Potom jej umožnime svetlé miesto, optimálnu závlahu a teplotu od 15 – 23 °C. Všetky cibuľovité kvetiny si vyžadujú pravidelnú zálievku, teda aby ten kvet bol reprezentačný, potrebujú vodu. Netreba však s vodou prehnať, aby korene nezačali hniť, ale nedovoliť zemine ani aby sa vysušila. Nemožno určiť presnú pravidelnosť zálievky. Závisí to od podmienok, v ktorých sa kvetina nachádza. Ak je v miestnosti teplejšie, tak zalievame častejšie, a to platí aj o období, keď ju vynesieme a prípadne aj vysadíme von. Pôdu treba kontrolovať.

Hnojenie je štandardné. A aj to je potrebné, pravdaže. Ako s úsmevom povedala kvetinárka Alenka: „Všetci my chceme jesť!“ Ani nám teda nestačí na život iba voda… Amarylis si nevyžaduje špeciálne hnojivo, stačí klasické na izbové rastliny. V období toho trojmesačného oddychu ho nepotrebujeme hnojiť. Na prelome januára a februára môžete začať nanovo, keď ho pozorne prenesieme do teplejšej miestnosti a začneme i pravidelne zalievať.

Ešte o presádzaní: amarylis nepotrebuje, aby sa ho presádzalo často, stačí raz za 2 – 3 roky. Stačí o niečo väčší črepník, do ktorého mienime uložiť cibuľku a kvalitný substrát.