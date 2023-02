Hložianski poľovníci majú za sebou jubilejný rok, a to si sprítomnili aj na včerajšej schôdzi zhromaždenia Loveckého spolku Hložany, kde na úvod odzneli správy o vlaňajšej činnosti. Hložianski poľovníci si aj na tento rok naplánovali obsažné aktivity a v druhej časti zhromaždenia potom volili aj vedúcich na mandátne obdobie nasledujúcich štyroch rokov.

Prítomných členov a hostí z iných hložianskych spolkov a inštitúcií, zo susedných poľovníckych spolkov a z lokálnej samosprávy v Loveckom dome v Hložanoch privítal predseda LSH Miroslav Pavčok. Minútkou ticha vzdali úctu ich členovi Jánovi Hrubíkovi.

Po zvolení pracovného predsedníctva, ktoré pracovalo pod vedením Michala Bohuša, tajomník Ondrej Chlpka podal správu o práci Správnej rady. Toto teleso v minulom roku malo 8 zasadnutí, na ktorých prerokovali problémy a plánovali aktivity. Uviedol, že v minulom roku mali 59 členov a tohto roku už aj o jedného viac. Z nich 46 sú aj členmi Loveckého združenia Petrovec. Môžu sa pochváliť, že sú jediným spolkom v obci, ktorý má aj lovecký dorast.

Finančné toky v uplynulom období sprítomnil pokladník Ondrej Stupavský, napočítal obrat v hodnote 1,5 milióna dinárov a správu v poľovnom revíre II Hložany podal správca lovu Daniel Toman. Napočítal, kedy boli lovy na srnca, diviaky, prepelice, zajace, bažanty, ale aj škodcov. Pripomenul, že neodstrelili plánovaný počet diviny, lebo jej nieto, keďže je čoraz menej lesných porastov v chotári.

Po správe o činnosti samotného spolku poľovníkov v roku 2022 predseda Pavčok načrtol aj plán práce spolku a pokladník aj finančný plán na rok 2023. Samotná práca v LSH bola rozdelená na ochranu a činnosť spolku, zoskupovanie na zasadnutiach, údržbu Loveckého domu, strelecké súťaže, práca s dorastom, aktivity čistenia chotára, výsadba jednoročných a viacročných porastov, kynologické akcie a prácu disciplinárnej komisie. Všetky správy a plány členovia LSH schválili jednohlasne a všetci prítomní na zhromaždení súhlasili, aby členský poplatok zostal 3 000 dinárov.

Hložianski poľovníci uvoľnili z funkcií doterajšie vedenie spolku, a potom volili funkcionárov na ďalšie štvorročné obdobie. Jednohlasne verejným hlasovaním prítomní schválili návrh správnej rady LSH, aby aj naďalej v čele spolku stál doterajší predseda Miroslav Pavčok. Zhromaždenie zvolilo aj 13 členov Správnej rady a po 5 členov Dozornej rady, disciplinárnej komisie a komisie pre priberanie nových členov. V pokračovaní zvolili aj 8 delegátov do zhromaždenia Loveckého združenia Petrovec, 5 členov do Správnej rady LZP, a ďalších do Dozornej rady a disciplinárnej komisie LZP.

Úspešnú prácu hložianskym poľovníkom do budúcna v čele so staronovým predsedom Pavčokom potom popriali viacerí prítomní predstavitelia inštitúcií, spolkov a združení.