Správa pre poľnohospodársku pôdu oznamuje, že je predĺžená lehota na podávanie prihlášok do verejného súbehu na prenájom štátnej poľnohospodárskej pôdy.

Lehota sa predlžuje do piatka 13. januára do 16.00 h v lokálnych samosprávach (Aleksandrovac, Bosilegrad, Opovo, Svilajnac, Vršac a Šíd), a to v dôsledku technických problémov aplikácie Digitalno javno nadmetanje.