Občania Nového Sadu, ktorí majú určité problémy v komunálnej oblasti a v oblasti sociálnoprávnej ochrany a starostlivosti o deti a rodinu, budú mať možnosť od pondelka 16. januára stretnúť sa s kompetentnými asistentmi primátora, vedúcimi rezortných mestských správ, ako aj s riaditeľom Strediska pre sociálnu prácu.

Prijímanie občanov sa bude organizovať v Mestskej radnici v pondelok od 15.00 do 18.00 hodiny (problémy súvisiace so sociálnou ochranou a starostlivosťou o deti a rodinu) a v utorok od 15.00 do 18.00 hodiny (problémy z komunálnej oblasti).

J. Pálik