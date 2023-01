Od včera je aj v Starej Pazove na pošte dostupná nová služba Poštin paketomat, cez ktorý sa na žiadosť odosielateľa môžu doručovať zásielky, za ktoré bolo vopred zaplatené poštovné alebo prijímateľ môže balík presmerovať ďalej cez link VP Pošty Srbska alebo sms. Služba je dostupná pre všetkých registrovaných a neregistrovaných užívateľov, ktorí buď majú alebo nemajú mobilnú aplikáciu. Údaje potrebné na prevzatie zásielky sa posielajú na mobil v tvare správy.

Návod na používanie balíkomatu je jednoduchý a momentálne je v celom Srbsku inštalovaných 29 balíkomatov (v Belehrade, Novom Sade, Čačku, Jagodine, Niši…) a naplánované je inštalovanie ďalších 400. V Starej Pazove je umiestený pri vchode do budovy pošty a je to prvý balíkomat v Srieme. Funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Zatiaľ sa tu dajú prevziať iba zásielky bez platenia, no do budúcna uvažujú túto službu aj rozšíriť o prevzatie balíkov, za ktoré treba zaplatiť.

Poštový balíkomat je súčasným a praktickým riešením, pre rýchle, jednoduché a múdre doručenie balíkov.