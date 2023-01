Hovorili aj o témach týkajúcich sa oblastí činnosti príslušného ministerstva, kde Žigmanov zdôraznil, že zamestnanci tejto inštitúcie sa venujú presadzovaniu ľudských práv, solidarity, tolerancie, humanity a sociálneho dialógu.

Giaufret privítal aktivity ministerstva a zároveň ocenil priebeh volieb do národnostných rád národnostných menšín, ako aj ohlásené ratifikácie dvoch opčných protokolov, ktoré spolu s Paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Konvenciou o právach dieťaťa zaokrúhlia monitorovanie ľudských práv v Srbsku.

Happy to start #2023 with a meeting on such important topic for the EU and for SRB as human and minority rights. Exchanged w/@tomezig on his recent activities and plans @ljmpdd; we agreed to continue close cooperation and support for this pivotal pillar of EU accession process. https://t.co/XfQhNxSd2u

