Pravidlom o zmene a doplnení Pravidiel o podmienkach a spôsobe získania práva na úverovú podporu sa predlžuje termín na odovzdanie žiadostí o schválenie úverovej podpory. Žiadosť sa môže podať do 15. novembra bežného roka v banke, ktorá uzatvorila zmluvu s Ministerstvom poľnohospodárstva.

Úvery s dobou splatnosti od jedného do troch rokov s odkladom do jedného roka alebo od troch do piatich rokov sa schvaľujú a vyplácajú v dinároch – bez menovej doložky a predstavujú jeden z najvýhodnejších úverov na trhu. Pevná úroková sadzba je 3 % percentá ročne, resp. 1 % – pre fyzickú osobu s bydliskom v oblasti so sťaženými pracovnými podmienkami v poľnohospodárstve, pre fyzickú osobu, ktorá v bežnom roku dovŕšila maximálne 40 rokov veku života, a pre majiteľky poľnohospodárskych gazdovstiev. Úvery s dobou splácania do troch rokov sa splácajú mesačnou, štvrťročnou, šesťmesačnou a ročnou anuitou a úvery s dobou splácania tri až päť rokov sa splácajú šesťmesačnou anuitou.

Úverová podpora je typ stimulu, ktorý poskytuje poľnohospodárskym gazdovstvám ľahší prístup k využívaniu úveru na:

– rozvoj dobytkárstva, ktorý zahŕňa obstarávanie zvierat a poistné za poistenie zvierat predpísané touto vyhláškou;







– rozvoj rastlinnej výroby, ovocinárstva, vinohradníctva, zeleninárstva a kvetinárstva;

– investície do poľnohospodárskych strojov a zariadení;

– obstarávanie krmiva pre zvieratá;

– investície do určitých druhov mechanizácie a zariadení používaných v rastlinnej výrobe.

Na nákup zvierat sa realizujú osobitné výhody pri uplatnení práva na úverovú podporu a podmienky splácania úveru.

Právo na úverovú podporu za podmienok stanovených v tomto nariadení môže získať:

– fyzická osoba – držiteľ komerčného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva;

– podnikateľ;

– právnická osoba: poľnohospodárske družstvo s najmenej piatimi členmi družstva zapísanými v Registri ako majitelia alebo členovia piatich rôznych registrovaných poľnohospodárskych podnikov; ak je klasifikovaná ako mikro alebo malá právnická osoba v súlade so zákonom upravujúcim účtovníctvo.

Fyzická osoba – držiteľ komerčného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva a podnikateľ si môžu uplatniť právo na úverovú podporu pod podmienkou, že celková výška úveru je do 6 000 000 dinárov. Právnická osoba si môže uplatniť právo na úverovú podporu za predpokladu, že celková výška úveru je do 18 000 000 dinárov.