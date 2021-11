Po roku sa dnes zase od rána na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zoskupovali žiaci a ich pedagógovia nielen z Petrovca, ale aj z okolia. Ako tomu bolo aj v minulých rokoch, ba i desaťročí, i dnes bola naplánovaná 22. výtvarná kolónia Makovička.

Detailnejšie nám o tom hovorila v mene organizačného tímu autorka projektu profesorka Daniela Marková.

Žiaci, ktorí účinkovali na tohtoročnej Makovičke, prišli z ôsmych základných škôl. Počtom ich bolo zo 50 účastníkov. Všetky školy, do ktorých poslali výzvu, aj tohto roku ju prijali a pedagógovia priviedli do Petrovca svojich žiakov. Viac-menej je to rovnaká zostava výtvarných pedagógov, ktorým leží na srdci, aby sa ich žiaci zdokonaľovali aj v tejto oblasti. Okrem domácich petrovských nadaných mladých výtvarníkov, na Makovičku pricestovali aj žiaci zo Starej Pazovy s pedagógom Jánom Agarským, Kysáčanov priviedol Michal Ďurovka, Selenčanov a Hložančanov Miško Bolf, Pivničanov a Kulpínčanov Verica Tanackovićová a Maglićanov Emília Valentíková-Labátová.

Pracovalo sa ako zvyčajne v troch dielňach. Emília Valentíková-Labátová pracovala so žiakmi v grafickej dielni so suchou ihlou a hĺbkotlačou. V maliarskej dielni Verica Tanackovićová so žiakmi pracovala na technike maľby na textílií, kde si vypracovávali šatky, ktoré si potom mohli odniesť domov. Zamerala sa na tvorbu, akú by si žiaci sami sebe dopriali ako odevný detail. Pre túto techniku sa rozhodli preto, lebo s netradičnými materiálmi a spôsobmi práce akou je aj textília deti doma nemôžu pracovať. Je to náročnejšia technika, a aj farby sú špeciálne a nie veľmi lacné.







V sochárskej dielni nebola možnosť mnoho fantazírovať, lebo každá väčšia práca by potrebovala aj viac času než sú to štyri hodiny, koľko mali účastníci určené. Preto žiaci pracovali s hlinou a dielňu mal na starosti profesor Miško Bolf. Tohto roku si tému volil každý sám. Keď sú nejaké výročia, tak sú aj Makovičky tematické a v iné roky ponechávajú účastníkov prejaviť svoju tvorivosť a fantáziu.

Makovičkárom sa na úvod v mene domácich prihovorili aj riaditeľka petrovskej základnej školy Zdenka Dudićová a v mene organizátorov Asociácie slovenských pedagógov predsedníčka Mária Andrášiková.

Najúspešnejší žiaci

Po ukončení dielní, účastníci po obede navštívili aj Galériu Zuzky Medveďovej a Organizačný výbor Výtvarnej kolónie Makovička nakoniec aj vyhodnotil vyhotovené práce a odovzdali najzdatnejším darčeky a diplomy.

Porota práce vyhodnotila nasledovne:

Grafická dielňa – v kategórii grafikov: 1. Kristina Govorčinová (Kulpín) a Miriam Kalková (Pivnica), 2. Petra Pintírová (B. Petrovec) a Anastasija Mrdaková (B. Petrovec) a 3. Jozef Kováč (St. Pazova) a Luka Meseldžija (Selenča).

Sochárska dielňa – v kategórii sochárov: 1. Andrea Aksentijevićová (Pivnica), 2. Lea Popovićová (St. Pazova) a Abigail Marta Elijášová (B. Petrovec), 3. Emília Čemanová (Kysáč) a Peter Šuľan (B. Petrovec).

Maliarska dielňa – v kategórii maliarov: 1. Stanislava Štajferová (Hložany), Martina Agárská (Kysáč) a Marta Milašinovićová (B. Petrovec), 2. Dunja Ćirovićová (Kulpín) a 3. Ester Zelenáková (Pivnica).