Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová navštívila obec Plandište

V snahe navštíviť všetky obce, v ktorých žijú Slováci, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová vo štvrtok 29. októbra navštívila obec Plandište, kde sa stretla so zástupcom predsedu obce Dušanom Ćurčićom a odbornou spolupracovníčkou poverenou informovaním Rodikou Grujeskou. V delegácii NRSNM bola ešte aj tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová a predseda MOMS Hajdušica Vladimír Hudec.

Dušan Ćurčić na úvod vyjadril uspokojenie, že došlo k tomuto stretnutiu a konštatoval, že Slováci v tejto obci sú rovnoprávni občania, ktorí majú svoje združenia, s ktorými lokálna samospráva má dobrú spoluprácu a finančne podporuje ich prácu. Dokonca aj predseda MS Hajdušica je Slovák. Vyjadril nádej, že v rozhovoroch sa dopracujú k tomu, ako zlepšiť život nie len Slovákov, ale všetkých občanov tejto obce.

Predsedníčka gratulujúc na voľbe na funkciu zástupcu predsedu, zdôraznila, že po voľbe na túto funkciu si dala za úlohu navštíviť všetky obce, v ktorých žijú Slováci a v súlade s tým zavítala aj do Plandišta.

„Neprišla som kritizovať, lebo z rozhovorov s tunajšími Slovákmi som sa dozvedela, že pomáhate združenia Slovákov – Maticu slovenskú, kultúrno umelecký spolok, združenie žien, evanjelickú cirkev, čo mi je veľmi milo. Pre nás je to veľmi významné, lebo všetky tie združenia majú cieľ zachovať našu kultúru a tradíciu, iba že okrem entuziazmu sú potrebné aj peniaze na realizáciu jednotlivých projektov. Ďakujem vám na tom a verím, že to tak bude aj do budúcna“, povedala o.i. L. Lakatošová.

Otázka infraštrktúry

V rozhovoroch bola nastolená aj otázka infraštruktúry v Hajdušici, ktorá je podľa slov Vladimíra Hudeca v poslednom období príliš zanedbaná. Zvlášť prízvukoval dokončenie kanalizácie a asfaltovanie ciest, ktoré sú miestami v príliš zlom stave.

Podpredseda plandištskej obce súhlasil s konštatáciou, že sa do infraštruktúry v Hajdušici málo vkladalo a povedal, že tomu na vine sčasti je aj bývalé vedenie MS, ktoré slabo pracovalo, ale čiastočne aj problémy s plnením rozpočtu.

„Situácia sa však napráva a tak v týchto dňoch sa pracuje na rekonštrukcii uzlov na vodovodnej sieti, a v novembri budú asfaltované dve najkritickejšie ulice Vojvodinská a Gavrila Principa. Súhlasím, že aj kanalizáciu treba dokončiť, tým skôr, že jej údržba je veľkou záťažou pre lokálnu samosprávu. Zrejme, treba to dať do legálnych rámcov a potom začať aj vyberať úhradu za prečisťovanie a tak odbremeniť obec. Týmto problémom som sa však doteraz nezaoberal a najprv sa musím oboznámiť, čo je prekážkou, aby sa dokončil tento objekt,“ hovorí Ćurčić.

Libuška Lakatošová využila túto príležitosť,k aby svojich hostiteľov upozornila aj na to, že podľa Zákona o lokálnej samospráve, obce v ktorých je v úradnom používaní aj jazyk tej ktorej menšiny zaväzuje, aby v súlade so svojimi možnosťami financovali prácu národnostnej rady tej menšiny. Zároveň pripomenula, že tie prostriedky najčastejšie nepriamo budú vrátené do obce, tak že sa nimi podporí práca niektorého slovenského združenia.

Na záver srdečného stretnutia jeho účastníci vyjadrili nádej, že spolupráca bude pokračovať. Zároveň Libuška Lakatošová svojich hostiteľov pozvala, aby boli jej hosťami na pôde NRSNM v Novom Sade.