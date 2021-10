Pomaly sa blíži deň, keď sa Nový Sad stane Európskym hlavným mestom kultúry. Z toho dôvodu organizátori predstavili program, ktorý bude rozdelený do 8 programových oblúkov.

Ako prvý je naplánovaný program Doček, ktorý sa už začne 31. decembra predstavením Tesla izumetnik a potrvá do 16. januára. Vrcholom tohto oblúku bude multimediálne predstavenie Zeniteum :: 2022, režiséra Dragana Živadinova. Predstavenie bude na Bulvári Mihajla Pupina, pred budovou Pokrajinskej vlády. V rámci programu bude aj výstava Vreme i vaseljena v aule Štúdia M, ako aj koncerty a performancie na viac ako 50 lokalít v meste.

Programový oblúk Seobe štartuje 1. februára a potrvá až do 20. marca. Otvoria ho operou Srbského národného divadla Vladimir i Kosara, skladateľa Stevana Divjakovića. Takisto, v Múzeu mesta Nový Sad a Múzeu Vojvodiny budú výstavy, ktoré jedinečným spôsobom prezentujú dejiny Nového Sadu. Na Novosadskom veľtrhu usporiadajú svojrázny literárny pavilón Seobe duša. Od 19. februára do 19. marca na Námestí slobody bude výstava Migracije u 21. veku, ktorej partnerom bude World Press Photo z Holandska. V Kultúrnej stanici Fabrika od 28. apríla do 5. mája bude divadelný festival Upad, ktorého partnermi je aj Medzinárodný festival Divadelná Nitra.

Od 20. marca do 15. mája prebiehať bude programový oblúk Budućnost Evrope, ktorý je vo väčšine venovaný deťom. V tomto období usporiadajú až 4 divadelné festivaly.







Tvorbu žien predstavia programovým oblúkom Heroine a to od 16. mája do 12. júna. Organizátori osobitne vyčleňujú multimediálny program Mileva, umelecký festival Vila na Fruškej hore, medzinárodný projekt Nasleđe pokreta za oslobađanje žena v Archíve Vojvodiny, v Galérii Matice Srbskej bude výstava Kolekcija Jovanke Broz, atď.

Viac ako 1500 kultúrnych udalostí

Od 17. júna do 17. júla bude programový oblúk Tvrđava mira, v rámci ktorého budú početné výstavy – o Novosadskej razii, médiách… V programe Betoven maraton koncert bude mať aj Slovenský filharmonický zbor.

Dunavsko more bude prebiehať od 22. júla do 21. augusta. Organizátori uvádzajú, že sa prostredníctvom kultúry a umenia budú zaoberať ekológiou a kultúrnym dedičstvom Dunaja. Organizujú výstavy Ekoutisak, Izvan centra a premietať budú aj film Dunavsko more i aktivizam kroz ekran.

Kaleidoskop kulture je predposledným programovým oblúkom, ktorý štartuje 1. septembra a potrvá do 7. októbra. Do programu zaradili operu Karmen Srbského národného divadla, výstavu Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata, Festival kamerne muzike, Design Week Novi Sad, Noć književnosti, Korzo atď.

Ako posedný bude oblúk Druga? Evropa, ktorý bude prebiehať od 8. októbra do 27. novembra. V Galérii Matice srbskej bude výstava Uroš Predić za sve, v Regionálnom info stredisku výstava komiksu Od Nevena do Betmena, ako aj Novosdski strip vikend v Kreatívnom dištrikte, kde bude a multimediála výstava Suba: Novi Sad.

Počas celého roku v Novom Sade bude viac ako 1500 kultúrnych udalostí, v ktorých bude účinkovať zhruba 4-tisíc umelcov.

Podrobnejšie o programe si môžete prečítať na stránke Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry.