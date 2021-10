V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dnes podvečer organizovali tlačovú konferenciu v súvislosti s výhražným listom usmerneným Slovákom v Begeči, ktorý bol zaslaný na adresu Slovenského evanjelického zboru v Begeči. O tejto situácii hovorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, biskup SEAVC Jaroslav Javorník, predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a štátny tajomník v Ministerstve pre ľudské a menšinové práva Ninoslav Jovanović.

Lakatošová tento počin nazvala neľudský a dodala: „Šírenie takýchto šovinistických až fašistických ideí je neprípustné a neprimerané ani tejto dobe ani ľuďom. V Begeči Slováci žijú už stáročiami spolu s väčšinovým národom. Nežijú jedny vedľa druhých, ale žijú jedny s druhými a preto toto čo sa stáva je neprípustné.“ Odsúdila tento čin a poprosila patričné orgány, aby toto zastavili a aby páchateľa predviedli pred zákon.

Jaroslav Javorník vyhlásil, že je Slovenská evanjelická cirkev vďačná štátnym orgánom, lebo včas reagovali. „Toho 14. októbra som dostál túto informáciu, tento list. Strašne ma to znepokojilo a hneď sme dali do pohybu všetky možné subjekty. Hlásili sme do polície, rozprával som sa s náčelníkom a ďalšími a ešte v ten večer to šlo k samotnému vrchu nášho štátu,“ povedal Javorník. Ako ďalej vysvetlil, v polícii im povedali, aby o tomto nehovorili v médiách, kým sa všetko nepreverí a kým kurátorka, ktorá dostala list, ako aj senior báčsky nedali vyhlášku v polícii.

Ako povedal Branislav Kulík, Matica slovenská v Srbsku bola hneď informovaná o tomto incidente. Vyjadril nádej, že čím skôr budeme mať konkrétne informácie a konkrétne vyriešenie tejto nemilej udalosti. „Ako Matica slovenská ponúkame nápomocnú ruku aj Slovákom v Begeči aj všetkým Slovákom, ktorí majú podobné problémy,“ podotkol Kulík.







„Je to počin blázna, ktorý urobil zoznamy, na základe ktorých sa niekto má vysťahovať. Vieme kto robil takéto zoznamy na vysťahovanie a to sa už nikdy nesmie udiať. Srbsko ako krajina nikdy nebola na tej strane a nebude ani dnes, ani v budúcnosti,“ podčiarkol Jovanović. Tiež povedal, že dnes sa rozprával s farárom v Begeči, s predsedom Miestneho spoločenstva Begeč a odovzdal im identický odkaz a že sa pousiluje porozprávať sa aj s občanmi, ktorí sú na tom zozname.

Nakoniec sa prítomní zhodli, že zoznamy sú črty fašizmu, že veria, že ide o jednotlivca a nie skupinu a že sa tento incident rýchlo vyrieši a nezopakuje.