V Niši sa dnes začal stavať železničný obchvat, ktorý je súčasťou projektu modernizácie a rekonštrukcie železnice Niš – Dimitrovgrad. Začiatku prác sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić.

V príhovore zdôraznil, že vysokorýchlostnou traťou z Belehradu do Nišu bude cesta do Grécka a Turecka oveľa rýchlejšia. Ako povedal, cesta vlakom z Belehradu do Nišu bude trvať hodinu a 40 minút a z Budapešti do Nišu len štyri a pol hodiny.

Na výstavbu trate Niš – Dimitrovgrad Európska únia darovala 80 miliónov eur, ako aj 35 miliónov eur na 22,5-kilometrový obchvat mesta Niš.