Prezident Srbska Aleksandar Vučić mal prejav na druhom plenárnom zasadnutí samitu o budúcnosti v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku a netajil radosť z toho, že môže byť prítomný na tak významnom podujatí.

„Nebudem vás uberať o čas citovaním komiksového hrdinu Alana Forda alebo tvrdením, že je lepšie mať mier a spoluprácu ako vojnu a konflikt, že je lepšie byť zdravý ako chorý. Nechcem už vôbec opakovať prázdne historky o dodržiavaní noriem medzinárodného práva, pretože medzinárodné právo verejné platí len pre malých a nie veľmi silných a len v situáciách, keď nie sú napadnutí tými istými veľkými. Pokiaľ však ide o najmocnejšie krajiny, je neuveriteľné, koľko klamstiev a pokrytectva brutálne pošliapavajú práva OSN a predovšetkým mier. Dnes je mier dôležitejší ako čokoľvek iné, ale nikto nevníma mier ako významnú hodnotu,“ poznamenal prezident.

„Naopak, všetci veľkí, ospravedlňujúc svoju skvelú politiku, hovoria o spravodlivom mieri, čo znamená, že by mali vyhrať a že ostatní by mali nielen prehrať, ale aj byť úplne zničení. Všetci aktéri bez výnimky sa budú odvolávať na normy medzinárodného práva, ktoré sú v ich prospech, a zámerne zabudnú na to, čo robili a čo robia dodnes. Pripomenú im to tí druhí veľkí, ktorí tiež zabudnú na všetky tie prešľapy, no v prípade prvého nájdu aj tak nekonečné porušovanie medzinárodného práva. Srbsko podporuje plán generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Podporujeme Pakt budúcnosti napriek našim výhradám a radi by sme videli viac kompromisov pre rozvojové krajiny, ako aj lepšie pochopenie potrieb malých zo strany veľkých západných krajín. Všetkých päť tematických celkov je pre nás dôležitých: trvalo udržateľný rozvoj a financovanie rozvoja, medzinárodný mier a bezpečnosť, veda, technológie a inovácie a digitálna spolupráca, mládež a budúce generácie a transformácia globálneho vládnutia, ale o akom financovaní rozvoja, postavení mládeže a trvalo udržateľného rozvoja sa môžeme baviť, keď máme vo svete veľké regionálne konflikty a napätie, do ktorého sú zapojené takmer všetky veľké svetové mocnosti,“ podotkol prezident.