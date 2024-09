Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera prihovoril na všeobecnej rozprave 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Povedal, že napriek súčasným svetovým ťažkostiam sa Srbsko stavia na obranu princípov Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva prostredníctvom svojej činnosti a zásadovej politiky.

„Je mi cťou osloviť vás ako prezident Srbska, krajiny, v mene ktorej dnes pred vami hrdo stojím, a ktorá sa napriek súčasným svetovým ťažkostiam stavia na obranu princípov Spojených národov a medzinárodného práva svojimi aktivitami a zásadovými politikami obhajujúc myšlienku, ktorá je hlavnou témou tohto zasadnutia,“ povedal prezident Vučić. Upozornil, že keď hovorí o prítomnom okamihu, s poľutovaním musí povedať, že situácia vo svete je ešte ťažšia a temnejšia ako pred rokom.

„Napätie rastie, výzvy sú početnejšie a komplexnejšie. Najviac ma znepokojuje, že napriek nášmu deklaratívnemu úsiliu o mier, rozvoj a prosperitu ľudstva koniec tejto geopolitickej nočnej mory je v nedohľadne. Neprial by som si, aby sa múdre slová Johna Fitzgeralda Kennedyho, stali realitou: Ľudstvo musí skoncovať so všetkými vojnami, inak vojna ukončí ľudstvo,“ povedal prezident Vučić.

Prezident Vučić poukázal na to, že je neodpustiteľné, že dnes, v 21. storočí, hovoríme o hrozných číslach týkajúcich sa detí, ktoré zomreli vo vojnách. „Zdá sa to úplne neuveriteľné, ale svet je na pokraji jadrovej katastrofy a jadrového holokaustu. V túžbe poraziť a zničiť toho druhého krok za krokom sa blížime k okraju priepasti a dorazili sme do situácie, žiť vo svete, kde nikto nikoho nepočúva, kde platia len naše argumenty a naša pravda, kým ostatní musia zmiznúť, pretože vždy ohrozujú naše univerzálne falošné hodnoty. Musíme sa rozprávať, aj keď nesúhlasíme, musíme obnoviť erodované dôveryhodnosť a autoritu Organizácie Spojených národov,“ povedal prezident Vučić.

Preto, ako oznámil, Srbsko výrazne podporí väčšiu prítomnosť afrických krajín v Bezpečnostnej rade OSN: „A veríme, že väčšia prítomnosť afrických krajín bude znamenať veľa pre svetový mier. Musíme zastaviť prax dvojitého metra, musíme obnoviť vieru v medzinárodné právo a princípy, na ktorých sme sa všetci zhodli už dávno, musíme obnoviť vieru v mier, ktorá je jedinou cestou, ktorá nemá žiadnu alternatívu, za ktorú vďačíme každej nevinnej obeti všade, všetkým existujúcim a budúcim generáciám.

Prezident Vučić vyhlásil, že Pandorinu skrinku neotvoril útok na Ukrajinu a pýtal sa, prečo veľkí lídri, keď hovoria o potrebe, aby Ukrajina bola slobodná, rešpektovali OSN a jeho chartu, nerešpektujú aj Chartu a Rezolúciu 1244, keď ide o územnú celistvosť Srbska.