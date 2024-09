Tohtoročný 17. Regionálny veľtrh hospodárstva sa uskutoční v komplexe Športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove zajtra a v piatok. Veľtrh spoločne organizujú Obec Stará Pazova a Regionálna hospodárska komora Sriemskeho obvodu za podpory Rozvojového fondu Vojvodiny, kým partnerom je tamojší podnik Stamevski – Moj slatkiš.

Všetci návštevníci veľtrhu sa budú môcť bezplatne prepraviť aj na Pazovské bazény autobusovou prepravou, a to výlučne autobusmi Lasta. Bezplatná preprava platí pre všetky pravidelné linky smerom do Belehradu. Stačí, keď sa šoférovi a sprievodcovi povie, že cestujú na veľtrh. Návštevníci vystúpia na zastávke BIG Pazova a rovnakým spôsobom sa môžu vrátiť aj do Starej Pazovy.

Slávnostné otvorenie veľtrhu bude o 11.00 hodine.