Našich najúspešnejších olympijských športovcov, ako aj celkový Olympijský tím Srbska včera večer prijal prezident Srbska Aleksandar Vučić.

Pri tejto príležitosti povedal, že vykonávať povinnosť prezidenta republiky je najčestnejšou povinnosťou, a preto je hrdý na to. Konštatoval, že tá funkcia nesie so sebou aj nespočetne veľa problémov, no takisto aj krásne chvíle, na ktoré sa nikdy nezabudne.

„Toto je jedna z nich a dnes je to tá najjednoduchšia práca na svete – zablahoželať vám k víťazstvu a medailám a poďakovať vám, že ste sa s nami všetkými podelili o svoj osobný úspech, urobili ho naším, spoločným. Z každého z nás ste urobili šampiónov, víťazov. Presvedčili ste nás, že môžeme. Pomohli ste nám uveriť, že dokážeme všetko a že pre nás neexistujú nesplniteľné misie a neriešiteľné úlohy. Každý občan tejto krajiny dnes vďaka vám nosí medailu,“ uzavrel prezident Vučić.