Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić uviedol, že pred cestou do New Yorku dnes požiadal o požehnanie srbského patriarchu Porfirija a pomodlil sa k Bohu v našej svätyni – v Chráme sv. Sávu na Vračari v Belehrade.

Pri tej príležitosti prezident Vučić poznamenal: „Tí, ktorí sú proti nám, sú silní, ale Srbsko je naša najväčšia svätyňa. Je veľa klamstiev, ale pravda je jedna a večná. Naša trikolóra sa bude hrdo vznášať v New Yorku a pod jej záštitou každý nájde novú energiu v obhajovaní za spravodlivejší svet libertariánskych krajín, všetkých národov, ktoré bojujú za dôstojnosť a spravodlivosť, ktorá je už dlho znehodnocovaná a ponižovaná.“ A ešte pridal: „Nech žije Srbsko!“

Po tom, čo sa dnes ráno zúčastnil na bohoslužbách srbského patriarchu Porfirija v Chráme sv. Sávu na Vračari, pred odchodom do New Yorku a účasťou na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov prezident Vučić vyhlásil: „Idem do New Yorku bojovať zo všetkých síl a zo srdca za budúcnosť našej krajiny.“