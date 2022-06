Vo štvrtok 2. júna prezident Srbska Aleksandar Vučić účinkoval na GLOBSEC 2022 Fóre v Bratislave. Pri tej príležitosti účinkoval v paneli Európska únia a Srbsko: strategické partnerstvo pre budúcnosť.

Na tomto paneli venovanom vzťahu medzi EÚ a Srbskom, Vučić hovoril o ceste Srbska do EÚ, ako aj o prekážkach, ktoré sú na tej ceste. Okrem iného vyhlásil, že je prioritou Srbska členstvo v EÚ a že naša krajina pracuje na diverzifikácii zásobovania plynom.

Počas pobytu v Bratislave stretol sa aj s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom. Hovorili o flexibilite a udržateľnosti energetických systémov v aktuálnej situácii, ako aj o riadení surovinami zo Srbska vo vnútri EÚ. Jedna z tém boli aj spoločné projekty, na ktorých má Srbsko pracovať spolu s EÚ.

Kao i uvek, otvoren i iskren razgovor sa @MiroslavLajcak specijalnim izaslanikom #EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana,

o situaciji u regionu, kao i o svim temama od interesa u cilju konstruktivnog nastavka dijaloga sa Prištinom. pic.twitter.com/fSozve3jaI — Александар Вучић (@predsednikrs) June 2, 2022

Stretol sa aj so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialóg Belehradu a Prištiny Miroslavom Lajčákom. Ako napísal na svojom profile na twitteri, s Lajčákom analyzovali dosiahnuté a zhodli sa, že splnenie záväzkov podľa Bruselskej dohody aj naďalej zostáva kľúčovým odkazom pre každý ďalší rozhovor. Vučić a Lajčák sa zhodli, že regionálna spolupráca, spolu so zachovaním pokoja a stability, je jediná a správna cesta pre pokrok krajín západného Balkánu.

Na stretnutí so stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimírom Bilčíkom Vučić zopakoval, že Srbsko pokračuje vo vykonávaní reforiem a zvlášť vo zveľaďovaní vlády práva a posilňovaní dôvery v inštitúcie, čo je veľmi dôležité v procese pristúpenia Srbska do EÚ. Vučić zdôraznil, že je prichystaný a že má vôľu vypočuť si všetky odôvodnené návrhy, ktoré by zrýchlili proces rokovania o členstve, čo je v súlade so strategickou voľbou Srbska na vstup do EÚ.