„Určite najfotografovanejším predmetom na našom veľvyslanectve je veľkorozmerný obraz s názvom Príchod Slovákov na Dolnú zem, ktorý obdivuje každý, kto nás navštívi,“ píše sa na stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade vedľa fotografie z včerajšieho stretnutia Kovačičanov s veľvyslancom SR v Belehrade Fedorom Rosochom.

Na pôde slovenského veľvyslanectva sa na pozvanie veľvyslanca Rosochu stretli autori spomenutého veľkoplošného obrazu Zuzana Vereská, Pavel Hajko, Pavel Cicka a Ján Glózik z Kovačice. Okrem menovaných prítomní boli aj Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici, Ján Čech, majiteľ Galérie Spomienky v rámoch a Klára a Pavel Babkovci, majitelia Galérie a Nadácie Babka.

Insitní maliari si v rámci priateľského stretnutia zaspomínali na to, ako vznikalo toto jedinečné veľkoplošné dielo. Zaspomínali si na početné zaujímavosti či anekdoty, ktoré sprevádzali vznik obrazu, ktorý už viac ako 26 rokov zdobí priestory Slovenského veľvyslanectva v Belehrade, pri čom aj ďalej vyvoláva obdiv u návštevníkov, tiež na ďalších dvoch autorov tohto jedinečného diela Jána Husárika a Martina Markova, ako aj iniciátora vzniku obrazu Pavla Čapu, ktorí už opustili tuzemskú púť. Obraz je umiestnený v centrálnej časti budovy a svojimi pestrými farbami, ako aj pútavým motívom, skutočne zostava nepovšimnutý. Je to spravidla najvhodnejší kútik na zveličenie početných stretnutí a takmer každý návštevník veľvyslanectva si pri ňom urobí na pamiatku aspoň jednu fotografiu. Bolo to inak jedno z prvých veľkoplošných a spoločných diel, ktoré vytvorili kovačickí a padinskí insitní maliari.

Záverom hostitelia hosťom odovzdali darčeky v podobe puzzle, ktoré znázorňujú obraz Príchod Slovákov na Dolnú zem.