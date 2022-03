Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že Srbsko na dnešnom Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov odsúdilo útok na Ukrajinu.

Za rezolúciu hlasovalo 141 štátov, 5 bolo proti a 35 sa zdržalo hlasovania vrátane Číny. Rezolúcia požaduje aj okamžité ukončenie bojov a stiahnutie ruských vojakov a kritizuje aj rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina o uvedení ruských jadrových síl do stavu vysokej pohotovosti.

Ako Vučić povedal, v texte sa neuvádzajú žiadne sankcie, ale je z našej strany dôležité odsúdiť narúšanie územnej celistvosti hoci ktorej členskej krajiny .

Zdôraznil, že v nadchádzajúcom období budú obrovské nátlaky na našu krajinu.

„Očakávam, že v nadchádzajúcom období bude niekoľko politických pascí a to nie preto, že im záleží na Rusku alebo Ukrajine, alebo preto, že chcú naškodiť Srbsku. Albánci už požiadali o plnoprávne členstvo v NATO a dostalo podporu Turecka a očakávam, že čoskoro bude aj iniciatíva, aby sa Rusko vyradilo z OSN, keďže existujú iniciatívy na to,“ povedal Vučić. Podľa neho by to umožnilo zmenu Rezolúcie 1244, ktorá je veľmi dôležitá pre otázku Kosova