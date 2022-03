Medziobecná futbalová liga Báčska Palanka, aj keď najnižší rang súťaže, po vlaňajšom zostupe až 7 klubov zo Somborskej oblastnej ligy, počíta 13 klubov a je dosť kvalitná, čo ručí aj zaujímavú jarnú časť majstrovstiev.

Na začiatku majstrovstiev v lige bolo 14 klubov, avšak počas zimnej prestávke ligu opustil FK Bačka 1945 z Báčskej Palanky. Keďže sa podľa pravidiel v takomto prípade výsledky klubu, ktorý opúšťa súťaž, vymažú, aj poradie v tabuľke je trochu iné ako na konci jesene.

V tejto lige súťažia aj pivnická Slávia, selenčský Kriváň a Kulpín. Najlepšie je umiestnená Slávia, ktorá po vystúpení Bačky utratila bod (v jeseň bolo 0 : 0), ale sa aj napriek tomu posunula na 5. miesto v tabuľke, a teraz má 23 bodov. Kriváň aj po zmene v tabuľke zostal na ôsmej priečke, ibaže má 3 body menej (13). Vysoká výhra (8 : 2) nad Bačkou v jeseni sa im teda neoplatila. Aj Kulpín utratil tri body získané výhrou nad Bačkou v prvom kole (1 : 2). Zostal však na 11. mieste, ibaže namiesto 12, koľko mal na konci jesene, teraz má iba 9, čím sa zmenšil bodový náskok pred predposledným Borcom z Vizića, a poslednou Slavijou z dediny Bođani, ktorí majú po 4 body.

Najbližšie vrchu tabuľky je pivnická Slávia, ktorá má 10 bodov menej od prvej Tvrđavy z Báča. Je to rozdiel, ktorý je ťažko dohoniť, takže sa Pivničania budú musieť uspokojiť s bojom o prestíž, čiže čím lepšie umiestnenie v tabuľke. Podobné platí aj pre Selenčanov a Kulpínčanov. To tým skôr, že môžu hrať celkom uvoľnene, vzhľadom na to, že toto je najnižší rang, z ktorého možno iba postúpiť vyššie, ale nie aj zostúpiť.

ROZVRH ZÁPASOV V JARNEJ ČASTI MAJSTROVSTIEV

14. kolo – 13. 3. 2022

PIVNICA: SLÁVIA – Soko (Nova Gajdobra)

DESPOTOVO: Bačka – KRIVÁŇ

KULPÍN je voľný

15. kolo – 20. 3. 2022

BÁČ (sobota 19. 3.): Tvrđava – SLÁVIA

NEŠTIN: Neštin – KULPÍN

SELENČA: KRIVÁŇ – Mladost (Mali Bač)

16. kolo – 27. 3. 2022

PIVNICA: SLÁVIA – Maglić (Maglić)

NOVA GAJDOBRA (sobota 26. 3.): Soko – KRIVÁŇ

KULPÍN: KULPÍN – Slavija (Bođani)

17. kolo – 3. 4. 2022

VIZIĆ: Borac – KULPÍN

B. PALANKA: Orlovi – SLÁVIA

SELENČA: KRIVÁŇ – Maglić (Maglić)

18. kolo – 10. 4. 2022

PIVNICA: SLÁVIA – KRIVÁŇ

KULPÍN: KULPÍN – Tvrđava

19. kolo – 17. 4. 2022

BAČKO NOVO SELO: Bački Hajduk – SLÁVIA

BÁČSKA PALANKA: Orlovi – KULPÍN

KRIVÁŇ je voľný

20. kolo – 24. 4. 2022

SELENČA: KRIVÁŇ – Neštin (Neštin)

KULPÍN: KULPÍN – Bački Hajduk (Bačko Novo Selo)

SLÁVIA je voľná

21. kolo – 30. 4. 2022 (sobota)

KULPÍN: KULPÍN – SLÁVIA

BOĐANI: Slavija – KRIVÁŇ

22. kolo – 8. 4. 2022

PIVNICA: SLÁVIA – Neštin (Neštin)

SELENČA: KRIVÁŇ – Borac (Vizić)

DESPOTOVO: Bačka – KULPÍN

23. kolo – 15. 5. 2022

DESPOTOVO: Bačka – SLÁVIA

KULPÍN: KULPÍN – Mladost (Mali Bač)

BÁČ (sobota 14. 5.): Tvrđava – KRIVÁŇ

24. kolo – 22. 5. 2022

PIVNICA: SLÁVIA – Slavija (Bođani)

SELENČA: KRIVÁŇ – Orlovi (Báčska Palanka)

NOVA GAJDOBRA (sobota 21. 5.) : Soko – KULPÍN

25. kolo – 29. 5. 2022

MALI BAČ: Mladost – SLÁVIA

KULPÍN: KULPÍN – Maglić (Maglić)

BAČKO NOVO SELO: Bački Hajduk – KRIVÁŇ

26. kolo – 5. 6. 2022

PIVNICA: SLÁVIA – Borac (Vizić)

SELENČA: KRIVÁŇ – KULPÍN