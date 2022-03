Na Novosadskom veľtrhu dnes otvorili Veľtrh kníh a Výstavu umenia Art Expo.

Odo dnes do 10. marca na Novosadskom veľtrhu budú prebiehať Medzinárodný veľtrh kníh, ako aj Výstava umenia Art Expo, ktoré otvoril akademik Matija Bećković.

V príhovore zdôraznil, že v čase, keď všetci netrpezlivo čakajú najnovšie technologické výdobytky, knihy sú tie, ktoré zostávajú. „Odkedy máme globálny trend, že mobilný telefón nahradzuje knihu, začali sa valiť nevedomosti a povrchnosť, falošné správy, suché citáty, montované fotografie. Všetci sa vyznajú vo všetkých témach a zvlášť v tých, ktoré ich nezaujímajú. V čase triumfu digitálnej ponuky kniha sa vracia na miesto, na ktorom vždy bola, a to v čase, keď sa zdalo, že to miesto nenávratne stratila. Vieme, že je kniha svätyňa, bez ohľadu na to, koľko si zvykáme na povrchnosť všetkého. Kniha sa povzniesla nad všetko a zastala si medzi hviezdy, kde iba mlčí a pozoruje. Vyhlasujem Veľtrh kníh v Novom Sade stále otvoreným,“ povedal akademik Bećković.

Zástupca novosadského primátora Milan Ðurić povedal, že je hrdý na všetkých, ktorí sú časťou kultúrneho života Nového Sadu a ktorí svojou prácou prispievajú k tomu, aby Srbské Atény boli strediskom svetového umenia. „Je dobre, že si v tomto roku spoločne sadnú spisovatelia, vydavatelia, kritici a publikum a že kontinuita tohto podujatia úspešne zotrváva,“ povedal.

Veľtrh podporuje aj Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločnosťami. Tajomníčka Dragana Miloševićová zdôraznila, že okrem prezentácie vydavateľskej činnosti ustanovizní, ktorých je pokrajina zakladateľom, prezentovaný bude aj projekt Mladí a dedičstvo. „Ide o projekt, ktorý okrem ochrany kultúrneho dedičstva, ako aj spájania mladých z Vojvodiny a Čongrádskej župy, má aj osobitný zmysel, a ten sa vzťahuje na rovnomenné mesto, v ktorom sa narodil podľa mnohých náš najväčší spisovateľ Miloš Crnjanski,“ povedala Miloševićová a gratulovala všetkým laureátom cien, ktoré budú udelené.

Na otvorení bol prítomný aj pomocník ministra kultúry pre súčasnú tvorbu Radovan Jokić. Zdôraznil, že je tento veľtrh snahou organizátorov obnoviť priame kontakty publika s umeleckými výdobytkami a umelcami. „Zlo je páliť knihy, ale je takisto zlo nečítať ich,“ povedal okrem iného Jokić.