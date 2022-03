Zo športového hľadiska bol víkend za nami dosť dynamický, podobne, ako aj aktuálne obdobie. Pre vojnu na Ukrajine sú ruské športové zväzy a kluby diskvalifikované z početných (prakticky všetkých) súťaží, organizácií, zväzov či federácií.

Práve preto, napríklad, RB Leipzig postúpil priamo do štvrťfinále futbalovej Ligy Európy, lebo jediný ruský predstaviteľ, ktorý ešte bol prítomný na európskej scéne v aktuálnej sezóne Spartak Moskva je tiež diskvalifikovaný.

Podobné diania sú na poli basketbalovom, motoristickom, volejbalovom a iných.

S ohľadom na to, že sa článok vzťahuje na kvalifikáciu na basketbalové majstrovstvá sveta 2023 treba spomenúť, že Rusko v tomto cykle zápasov zohralo 24. februára proti Holandsku a triumfovalo, kým je odvetný duel Holandsko – Rusko odročený. Rusi zo skupiny ešte nie sú vypojení a potenciálne by sa v júli ešte mali stretnúť s Talianskom a Islandom.

Srbsko zohralo dva zápasy so Slovenskom

V záverečných dňoch februára hralo aj Srbsko. Oba zápasy naša reprezentácia zohrala proti Slovensku.

Naši najprv v Belehrade vyhrali výsledkom 75 : 63, kým sme v posledný februárový deň v Leviciach znovu boli lepší a prekonali Slovensko výsledkom 71 : 63.

Tí, ktorí šport a zvlášť basketbal nesledujú pravidelne by na základe týchto výsledkov mohli uzavrieť, že sa kvalita slovenskej reprezentácie náhle zvýšila, alebo, že je Srbsko v kríze. V podstate ide o to, že aj ďalej v kvalifikácii nehrajú tí najlepší basketbalisti – z NBA, Euroligy a EuroCup. Pre Srbsko je to svojráznym hendikepom, lebo máme najmenej 20 hráčov, ktorí by konkurovali, kým z druhej strany, Slovensko aj takto hralo v pravdepodobne najsilnejšej zostave.

Bez zámeru podceňovať, ale tento šport je na Slovensku v tieni iných a v skorej budúcnosti netreba očakávať výraznejšie úspechy.

Z druhej strany, nikto negarantuje že by Srbsko s Jokićom, Teodosićom, Bjelicom, Bogdanovićom, Micićom a ďalšími dosiahlo triumfy s +30, ale pre nedorozumenia na relácii FIBA – ULEB – NBA basketbal trpí, zvlášť ten na úrovni reprezentácií.

Srbsko teda dosiahlo dva triumfy a tie zabezpečili postup do záverečného kola kvalifikácie. Pred našimi sú koncom júna na programe ešte stretnutia s Lotyšskom za chotárom a Belgickom doma. So skóre 3-1 sme zatiaľ prví, ale treba bojovať o každý triumf, lebo sa získané body presúvajú do ďalšieho, záverečného kvalifikačného kola. V tom sa zlúčia skupiny A a B, C a D, E a F, tiež G a H.

Okrem našej skupiny nás najviac zaujíma skupiny B s Gréckom, Tureckom, Veľkou Britániou a Bieloruskom, keďže tri z týchto štyroch selekcií budú našimi súpermi. Bielorusko je tiež suspendované, takže zápasy s Veľkou Britániou nezohrali a uvidíme ako sa situácia rozuzlí.

Pre spomenuté nedorozumenia basketbalových organizácií neúspech v kvalifikácii hrozí práve Turecku, ale aj Slovinsku, Chorvátsku, Česku a ešte niektorým krajinám, ktoré objektívne patria medzi silné tímy.

Tak sme v roku 2019 na MS nemali stále aktuálneho majstra Európy Slovinsko, ktorému sa nepodarilo postúpiť z kvalifikácie, ale preto na OH v Tokiu s Dončićom hrali fantasticky.

Akokoľvek, situácia je taká, aká je. Srbsko postúpilo do záverečného kola a máme nádej, že úspešne zdoláme aj pozostávajúce prekážky a zahráme si na MS v Japonsku, v Indonézii a na Filipínach. Predtým však vystúpime aj na majstrovstvách Európy, ktoré prebiehať budú v septembri (boli odročené pre koronavírus a hrať sa mali v minulom roku).

Tu sme zaradení do skupiny D, ktorá sa hrať bude v Prahe. Rivalmi sú nám Holandsko, Česko, Fínsko, Izrael a Poľsko.

Majstrovstvá hádam prebiehať budú, tak pre pandemické dôvody, ako aj pre nemilé scény na východe Európy.