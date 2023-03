Ambulancia v Slankamenských Vinohradoch je umiestnená v budove v strede dediny, známejšia ako Podrum. Zdravotnícky tím do ambulancie chodieva raz týždenne, každý štvrtok. Pred 5 rokmi bola kompletne zrekonštruovaná z iniciatívy Domu zdravia Dr. Milorada Miku Pavlovića v Inđiji a tamojšieho Miestneho spoločenstva, za finančnej podpory inđijskej lokálnej samosprávy.

Rekonštrukciou boli vykonané oveľa priaznivejšie podmienky tak pre prácu zdravotníkov, ako aj samotných pacientov, ktorí tam majú i pekne upravenú čakáreň. Počas nášho posledného pobytu v tejto malej dedine na svahoch Fruškej hory dostala sa nám informácia od zdravotníckeho tímu, že vždy, keď prídu do ambulancie, miestnosti sú príjemne teplé, lebo pár hodín vopred plynovú piecku prídu zapojiť tamojší občania Marienka Orošićová alebo jej otec Andrej Kardelis.

Marienka alebo jej otec, ktorí si navzájom v práci vypomáhajú, prídu do ambulancie, odomknú dvere, zapoja piecku, utrú dlážku, vynesú smeti, a to všetko výlučne na dobrovoľníckej báze bez žiadnej finančnej úhrady. Robia to pre svoju dušu s veľkou vôľou už takmer 14 rokov. Obaja sú zriedkavým a skvelým príkladom, že sa niekto tak venúva pre spoločné dobro tak zdravotníkov, ako aj spoluobčanov – pacientov. Po vykonanej službe Marienka alebo jej otec s úsmevom na tvári vyprevadia zdravotníkov, zamknú dvere ambulancie a netrpezlivo ich čakajú, aby sa o týždeň znovu stretli.