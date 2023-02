Ambulancia v Slankamenských Vinohradoch je umiestnená v budove v strede dediny, známejšia ako podrum.

Pred 5 rokmi bola kompletne zrekonštruovaná z iniciatívy Domu zdravia Dr. Milorada Miku Pavlovića v Inđiji a tamojšieho Miestneho spoločenstva v čele s predsedom Jankom Alexom, za finančnej podpory inđijskej lokálnej samosprávy. Rekonštrukciou boli vykonané oveľa priaznivejšie podmienky tak pre prácu zdravotníkov, ako aj samotných pacientov, ktorí teraz tam dostali i pekne upravenú čakáreň.

Dr. Ljiljana Crnogorcová pracuje v ambulanciách Krčedin a Slankamenské Vinohrady. Pred pandemickou situáciou lekár do tejto dediny so svojím zdravotníckym tímom chodieval dvakrát týždenne, v utorok a vo štvrtok, a pracoval od 11.00 do 13.00 hodiny. Súčasne lekárka Crnogorcová v brehách pracuje raz týždenne, lebo mnohí pacienti chodia k lekárovi do susednej dediny Krčedin, resp. v prípade súrnych potrieb na pohotovostnú službu v Beške alebo v Inđiji. Priemerne počas každej návštevy lekárka má 5 až 15 pacientov denne, čo však závisí i od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Práca v ambulancii v Slankamenských Vinohradoch znamená lepšiu zdravotnú starostlivosť tamojších občanov. Cestovanie k lekárovi spôsobovalo problém najmä u starších obyvateľov a v tých rodinách, kde nemajú auto. Autobusová preprava existuje, ale starému či chorému človekovi je takáto preprava príliš ťažká a namáhajúca. Ambulancia teda s týmto pracovným časom zdravotníkov je veľmi vítaná v tomto malebnom rurálnom prostredí. Občania dediny sú spokojní, lebo majú svojho lekára.