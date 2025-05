Primátor Nového Sadu Žarko Mićin dnes vyhlásil, že úplne rozumie potrebu, aby sa vyznačilo miesto tragédie na železničnej stanici v Novom Sade, keď zahynulo 16 ľudí, ale podľa neho by to malo byť podľa zodpovedajúcej procedúry a že do procesu by mala byť zapojená celá spoločnosť. Preto čoskoro navrhne, aby sa začal taký verejný súbeh.