Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Ðedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že je vyhlásená verejná výzva pre jednotky lokálnej samosprávy a mestské obce na účasť v projektoch dotovania opatrenia energetickej efektívnosti v domácnostiach v tomto roku.

Ministerka vyhlásila, že je verejná výzva otvorená odo dnes do 23. mája, tiež že sa od tohto roku sociálne ohrození občania budú môcť uchádzať o subvencie. Dodala, že tohto roku subvencie pre najohrozenejších so statusom energeticky ohrozeného kupca by mohli dostať do 90 percent z hodnoty sanácie domácnosti.

Ministerka pripomenula, že občania môžu získať subvencie od 50 do 65 percent z hodnoty investícií výmeny okien, dverí, izolácie, fasády, striech, neefektívnych kotlov a montáží solárnych panelov a panelov na výrobu elektriny pre vlastnú potrebu.

Zdroj: mre.rs