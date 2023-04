Iste sa u každého občas zjavia tráviace problémy, ako sú bolesti brucha, nadúvanie, plynatosť, kŕče, hnačky či zápcha. Často sa týmto príznakom nevenuje mnoho pozornosti, keď sa javia z času na čas, ale keď tieto neželané zdravotné ťažkosti trvajú dlhodobo, treba vážne porozmýšľať o zmene jedálnička.

Tráviaci trakt má kľúčovú úlohu v ľudskom organizme. Je zodpovedný za vstrebávanie živín a vylučovanie odpadových látok. Niekedy stačí iba zmeniť svoje stravovacie návyky a to hneď podporí vytváranie dobrých baktérií v črevnej mikroflóre. Prevládanie nezdravých baktérií má negatívny vplyv na celkový imunitný systém a zároveň sa zvyšuje aj riziko ochorenia čriev. Keď je stravovanie bohaté na tuky a cukor, nie je dostatočne pestré a to pocítite pri prvých tráviacich ťažkostiach. Preto, strava by mala byť tak vyvážená, aby pozostávala z rôznych druhov potravín a najmä tých, ktoré obsahujú probiotiká. Probiotiká sa prirodzene nachádzajú v tráviacom systéme, ale skutočne môžete uľahčiť trávenie, keď zvýšite príjem potravín s podobným obsahom.

Jogurt je výrazne bohatým zdrojom priateľských baktérií čiže probiotikov. Vyrába sa z fermentovaného mlieka a fermentácia zvyčajne prebieha za asistencie laktobacilov. Táto pochúťka môže pomôcť tak pri zlepšení trávenia, ako aj pri celkovom fungovaní tráviaceho systému. Treba dať pozor pri nákupe, lebo nie všetky jogurty obsahujú probiotiká. Vždy najprv na štítku skontrolujte zoznam živých a aktívnych kultúr.

Kefír je tiež mliečny výrobok, ktorý má vysoký obsah kultúry zdravých baktérií. Jeho výroba sa skladá z pridávania kefírových zŕn do mlieka, v dôsledku čoho začne kysnúť a vtedy sa odštartuje aj proces tvorby zdravých baktérií. Kefírové zrná majú veľmi dobrý vplyv na celkové trávenie.

Chia semienka sú čistým zdrojom vlákniny. Po konzumácii tvoria v žalúdku želatínovú látku, ktorá funguje ako probiotikum a podporuje rast zdravých baktérií v tráviacom systéme. Vlákniny, ktoré obsahujú, tiež podporujú pohyb čriev, pravidelné vyprázdňovanie a zdravú stolicu.

