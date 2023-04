Odštartovala aj play-off súťaž v najsilnejšej basketbalovej lige sveta – americkej NBA. Hneď na začiatku play-off možno konštatovať, že sa udialo niekoľko nečakaných výsledkov úvodných zápasov. Možno najväčším prekvapením prvého kola play-off je triumf ôsmeho nasadeného tímu Východu Miami Heat, ktoré za chotárom porazilo majstra tejto konferencie Milwaukee Bucks výsledkom 130 : 117.

Miami prekvapilo jeden z najlepších tímov ligy a do play-off postúpilo vďaka úspechu v tzv. play-in. Ide o svojrázny kvalifikačný turnaj pre záverečnú časť sezóny, ktorý do NBA pribudol pred niekoľkými rokmi. Na tento spôsob je samotná regulárna časť zaujímavejšia, lebo aj celky z pozície deväť a desať majú motiváciu bojovať do konca.

To znamená, že prvých šesť tímov priamo postupuje do play-off, kým mužstvá z miest sedem až desať rozohrávajú v play-in. Na základe týchto výsledkov sa potom formuje siedmy a ôsmy nasadený celok.

Heat regulárnu časť uzavrel na pozícii sedem, ale v play-in prehral proti Atlante, ktorá tak získala siedme miesto. V opravnom Miami prekonalo Chicago Bulls a tak si vybojovalo poslednú play-off pozíciu.

A razom na štarte, ako sme spomenuli, prekvapili víťaza Východu. Samozrejme, jeden zápas nič nemusí znamenať, keďže do nasledujúceho kola postúpi celok, ktorý dosiahne štyri triumfy.

Spomeňme aj to, že New York Knicks tiež dobre otvorili eliminačnú súťaž, dosiahli brejk proti Clevelandu.

V ostatných dvoch súbojoch na Východe Boston v prvom zápase porazil Atlantu, kým Philadelphia prekonala Brooklyn.

Situácia na Západe

Na Západe Jokićov Denver, ktorý bol prvý po regulárnej časti v prvom zápase prvého kola play-off, presvedčivo porazil Minnesotu. Jokić na palubovke strávil len 28 minút, ale aj tak dosiahol double-double – mal 13 bodov a 14 doskokov.

Ďalší zápas je tiež na programe v Colorade v stredu.

Tretí Sacramento Kings, ktorí sa po dlhých rokoch vrátili do play-off a znovu majú dobrý tím, vyhrali nad Golden State. Inak, Sacramento, ktoré posledný NBA titul získalo v roku 1951 v play-off naposledy hralo v sezóne 2005/2006.

Milovníci zámorského basketbalu si však určite spomínajú na ich vydania zo začiatku 21. storočia, keď Sacramento v čele s Divcom a Stojakovićom prehralo vo finále konferencie proti LA Lakers. To obdobie bolo dosť dávno a klub z Kalifornie na postup do play-off čakal veľmi dlho.

Spomeňme ešte aj to, že LA Clippers v prvom stretnutí porazili Phoenix a ujali sa vedenia v sérii. Úspešný bol ďalší klub z Los Angeles, Lakers, ktorí do play-off tiež postúpili z play-in. Finišovali ako siedmi, čo potvrdili v play-in po triumfe nad Minnesotou a teraz prekonali druhá nasadený Memphis.

Všetko sa rýchlo môže zmeniť, NBA sezóna je dlhá a namáhavá. Po 82 zápasoch v regulárnej časti potenciálny nový šampión v play-off minimálne musí zohrať ešte 16-krát a tak získať trofej. Samozrejme, k titulu sa prebojuje na ten spôsob len v prípade, že v eliminačnom kole vo všetkých stretnutiach dosiahne maximálnych 4 : 0.

Aktuálnym majstrom NBA ligy je celok Golden State Warriors, ktorý vlani vo finále výsledkom 4 : 2 porazil Boston Celtics.

Tak sa Warriors stali tretím najúspešnejším celkom v dejinách NBA ligy so siedmimi titulmi. V čele sú presvedčivo LA Lakers a spomenutí Boston Celtis, ktorí majú sedemnásť titulov.