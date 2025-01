Červený kríž Kovačica v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi v Novom Sade vo štvrtok 30. januára usporiadajú prvý tohtoročný dobrovoľný odber krvi v Obci Kovačica, a to v Kovačici a Padine. Túto vzácnu tekutinu občania budú môcť darovať v MS Kovačica od 9.00 do 12.00 hodiny a v MS Padina od 13.00 do 15.00 hodiny.