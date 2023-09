Vedenie Obce Kovačica aj v tomto roku pre všetkých prvákov, ktorí chodia do základných škôl pôsobiacich na území Kovačickej obce, zabezpečilo multifunkčné anatomické školské tašky. V tomto školskom roku je 220 prvákov a najviac ich je v Debeľači, potom v Kovačici a Padine.

Základná škola Mladých pokolení v Kovačici privítala 57 prvákov, z čoho 37 žiakov bude výučbu sledovať po slovensky a 20 po srbsky.

V najslovenskejšej škole vo Vojvodine ZŠ maršala Tita v Padine si do školských lavíc po prvýkrát sadlo 43 žiakov. Rozdelení sú do dvoch tried a výučba bude prebiehať výlučne po slovensky.

Po príchode do tried prváčikov na laviciach čakali krásne darčeky. Všetci prváci od lokálnej samosprávy dostali aj knihy na domáce čítanie a reflexné vesty. Darčeky odovzdala Marijana Melišová, asistentka predsedu Obce Kovačica, a Tanja Bubeskov, náčelníčka pre spoločenské činnosti Obce Kovačica.

Prvý septembrový deň sa na školách začal tradične, privítacím programom pre prvákov, zatiaľ čo na prvých hodinách odznela aj štátna hymna Srbska. Prváčikovia neistým a nesmelým krokom, ale s výrazne zvedavými tváričkami prišli do školy v sprievode rodičov.