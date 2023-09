V Benátkach sa 30. septembra začal jubilejný 80. ročník filmového festivalu. Tohtoročná prehliadka predstaví v hlavnej súťaži 23 snímok, ktoré súťažia o hlavnú festivalovú cenu – Zlatého leva. Okrem súťažných, budú uvedené aj dve klasiky svetovej kinematografie – Romana Polanského a Woodyho Allena. Na slávnostnom večeri dostala Zlatého leva za celú kariéru Liliana Cavaniová, jedna z najdlhšie pôsobiacich talianskych filmárok.

Nad tohtoročným ročníkom panuje neistota ohľadom účasti hercov kvôli štrajku v Hollywoode. Stále nie je známe, kto do Benátok príde a kto sa nezúčastní. Podľa umeleckého riaditeľa festivalu Alberta Barberu sa štrajk dotkne len troch z 23 filmov v hlavnej súťaži. Ide o filmy: Chudiatko, v ktorom hlavné roly obsadili herci Emma Stoneová a Willem Dafoe, Maestro od režiséra Bradleyho Coopera, ktorý v snímke hrá dirigenta Leonarda Bernsteina, a Zabijak s Michaelom Fassbenderom a Tildou Swintonovou.

Na hlavnú porotu môže vplývať americký režisér Damien Chazelle, ktorý v Benátkach súťažil v roku 2016 so svojim muzikálom La La Land. Chazelle vo vyhlásení pre tlač podporil štrajk scenáristov a hercov v Hollywoode. Spoločnú reč v hodnotení filmov bude musieť nájsť porota napríklad aj s novozélandskou režisérkou Jane Campionovou, ktorá vlani získala Zlatého leva za svoj film All the Beauty and the Bloodshed.

Benátsky festival bol založený v roku 1932 a je považovaný za najstaršiu filmovú prehliadku na svete. Zhruba desať ročníkov sa neuskutočnilo, či už kvôli vojne, alebo kvôli protestom. V posledných rokoch festival dostal charakter prehliadky, kde majú premiéru filmy, ktoré potom získavajú americké filmové ocenenie Oscar. Benátky patrili aj k prvým z veľkých festivalov, ktorý otvoril súťaž filmom, ktoré potom budú uvedené predovšetkým na streamovacích platformách.

Zdroj: labiennale.org