Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 11. 10. do 15. 10. boli zaznamenané nové cenové maximá v tomto roku, ako aj rastúce ceny minerálnych hnojív. Celkový tovarový obrat bol pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom väčší o 30,13 %, a finančný obrat bol väčší o 72,68 %.

Na trhu so sójou bola minulý týždeň zaznamenaná výraznejšia ponuka, no aj napriek tomu sa dopyt domácich spracovateľov a obchodníkov o túto olejninu nezmenšil, čo viedlo k zvýšeniu jej ceny o 4,11 %. Burzové zmluvy boli uzatvorené v cenovom rozpätí od 78,00 do 80,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 79,80 din./kg bez DPH.

Očakáva sa, že zber kukurice, ktorý bol prerušený pre zlé počasie, bude v tomto týždni intenzívnejšie pokračovať. Zvýšený dopyt po tejto obilnine je stále prítomný, pretože neexistuje ponuka väčších množstiev. Kúpne zmluvy na rýchle dodanie boli uzatvárané v širokom cenovom rozpätí od 26,20 do 27,50 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 26,70 din./kg bez DPH, čo je nárast o 3,27 %. Je dôležité zdôrazniť, že je problém s kvalitou zrna, zvýšené je percento poškodených zŕn.

Pšenica zaznamenala nové cenové maximum. Začiatkom týždňa bolo obchodovanie na cenovej úrovni od 29,00 do 29,50 din./kg bez DPH. Koncom týždňa boli zmluvy uzatvorené na cenu 31,10 din./kg bez DPH. Priemerná obchodná cena bola 29,11 din./kg bez DPH, čo je nárast o 2,15 %. Napriek tomu, že je v čase sejby cena pšenice dobrá, tohtoročná sejba pšenice je kvôli zdraženiu surovín a minerálnych hnojív oveľa drahšia ako vlani.







Najväčší nárast cien je pri minerálnych hnojivách. Skok v cenách ropy a zemného plynu na európskom a svetovom trhu otriasol s cenovou rovnováhou najmä kvôli obavám okolo zásobovania. Ceny neustále rastú, čo sa prejavuje aj na domácom trhu. Zmluvy za NPK 15:15:15, 25/1, boli uzatvorené za cenu 62,30 na FCA až 62,90 din./kg pri parite CPT, zatiaľ čo s NPK 16 : 16,16, 25/1 sa obchodovalo za cenu 64, 65 din./kg bez DPH. UREA balenie 25/1 sa predávala po 93,45 din./kg bez DPH.