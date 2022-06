Tohto roku štartovala už 12. v poradí Medzinárodná regata Vode Vojvodine a tohto roku sa uskutočňuje od piatka 24. júna do nedele 3. júla na vojvodinských kanáloch a riekach.

Na regate by sa malo zoskupiť zo 300 účastníkov, túžiacich po dobrodružstve, ktorí tento rok za 10 dní prejdú 300-kilometrovú trasu s takmer 100 loďkami a člnmi. Ich línia trasy začína v Novom Sade a končí sa v Báčskej Palanke. Trasa tiahne takto: Nový Sad – Báčsky Petrovec – Ruský Kerestúr – Srpski Miletić – Sombor – Bezdan – Apatin – Bogojevo – Báčska Palanka.

Člnkovaním a plavbou si pripomenú aj Deň Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna, kedy budú regatisti hosťovať v Apatine a zúčastnia sa podujatia pri príležitosti tohto sviatku rieky.

Tohtoročná téma regaty je ekologického charakteru a nesie slogan Čistá voda, čistá láska. Okrem environmentálnej akcie, kde bude regata v spolupráci so všetkými samosprávami, ktoré navštívia, separovať odpad na recykláciu, má regata aj humanitárny charakter. JVP Vode Vojvodine zakúpi v spolupráci so Združením Plug to Smile terapeutickú trojkolku pre Doroteu Peićovú (8) z Valjeva a invalidný vozík pre Mihajla Papa (17) z Nového Sadu z prostriedkov vyzbieraných z recyklácie a jej vlastných prostriedkov.

JVP Vode Vojvodine zaradilo do tohtoročnej regaty aj študentov, a tak za víťazné logo v súťaži vyhlásenej na vypracovanie loga s ekomotívom udelilo cenu 120 000 dinárov študentovi FTN Markovi Ađinovi. Jeho logo sa tak v roku 2022 stalo ochrannou známkou Medzinárodnej regaty Vode Vojvodine.

„Tohtoročná regata má veľký význam, pretože okrem propagácie námorného a turistického potenciálu Vojvodiny robíme v splavnej oblasti povedomie o ekológii a ochrane prírody, do ktorej patrí Ministerstvo životného prostredia, miestne samosprávy, početné občianske združenia. a študenti. Naším cieľom je, aby JVP Vode Vojvodine bolo uznané ako spoločensky zodpovedná spoločnosť,“ vyhlásil riaditeľ JVP Vode Vojvodine Srđan Kružević.

Spolu s regatistami, ktorí štartovali z Ribarca, sa po Dunaji plavili riaditeľ JVP Vode Vojvodine Srđan Kružević a primátor Nového Sadu Miloš Vučević až k prechodu do kanálu v Novom Sade.

„Snažíme sa ukázať nový potenciál našej severnej pokrajiny prostredníctvom cestovného ruchu a námornej dopravy, ako aj všetkého, čo musia ukázať naše obce, ktoré sa spoliehajú na sieť kanálov,“ povedal pri tej príležitosti Kružević, ktorý sa poďakoval za podporu Mesta Nový Sad a všetkých miestnych samospráv, ktoré regata navštívi.

Starosta Nového Sadu Miloš Vučević povedal, že krajšie ráno si ani nevedel predstaviť, a zdôraznil dôležitosť ochrany rieky Dunaj a prírody vôbec. „Nie je to len otázka nejakého dobrodružstva, ale aj ekonomiky a ekológie,“ povedal Vučević s tým, že JVP Vode Vojvodine ukázalo, že chápe širší význam svojej práce.

Prvá stanica regata po štarte z Nového Sadu s približne 90 člnmi dorazila v piatok 24. júna poobede k rybárskej chate Karaš v Báčskom Petrovci na kanáli pri pontóne.

Tam ich privítali domáci v čele s predsedníčkou obce Jasnou Šprochovou a prichystali pre záujemcov aj kotlíkovú fazuľu. Predstavili sa aj miestni výrobcovia gastronomických pochúťok – klobás a iných údenín, ako aj medu a kraft pivári. Regatisti tuná zostali aj prenocovali a na nasledujúci deň sa pobrali a pokračovali v zakreslenej ceste.