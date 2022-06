Reprezentácia Srbska v čoraz populárnejšom basketbale traja proti trom na včera skončených Majstrovstvách sveta v Belgicku sa stala šampiónom sveta, keďže vo finále výsledkom 21 : 16 prekonala Litvu. Naša reprezentácia v populárnom 3 x 3 basketbale sa tak vrátila na trón, keďže sme na minulom podujatí skončili na štvrtom mieste a zároveň do kolekcie pribudlo ďalšie zlato.

Úhrnne piate z doterajších siedmich majstrovstiev, takže je naša krajina absolútnym rekordérom. Okrem toho Srbsko na majstrovstvách sveta nikdy nechýbalo v semifinále a okrem piatich titulov máme aj striebro z podujatia v roku 2014 a štvrté miesto z turnaja v roku 2019 v Amsterdame. Zároveň je práve podujatie z Holandska jediným šampionátom sveta, na ktorom naši zostali bez medailí.

Keď sa vrátime k podujatiu, ktoré vyvrcholilo včera, treba spomenúť, že Srbsko znovu bolo dominantné a nezažili sme ani jednu prehru. Naši basketbalisti v trochu slabšom rytme turnaj otvorili, keďže najviac ťažkostí bolo v úvodných stretnutiach proti Novému Zélandu a Portoriku, ešte v skupine. Vyhrali sme 21 : 19 v oboch prípadoch, potom proti Brazílii a Francúzsku to bolo ľahšie. Proti Brazílii bolo 22 : 7 a proti Francúzsku 22 : 15.

Záverečné kolá súťaže

Ako víťazi skupiny sme postúpili priamo do štvrťfinále, kde na našu selekciu čakal aktuálny olympijský majster Lotyšsko. Srbsko aj v tom stretnutí bolo lepšie a postúpilo do semifinále príliš presvedčivou výhrou 22 : 17. Záverečné duely na programe boli včera – naši najprv v semifinále porazili Belgicko 17 : 12. Zápas bol napínavý a naši rivali mali náskok 9 : 6. Vasić, Branković, Majstorović a Stojačić si však nedovolili prekvapenie, stlačili a výsledok v úplnosti zvrátili. Finále bolo vo vrecku a do neho postúpila aj Litva, ktorá senzačne porazila Francúzsko. Ten zápas smeroval do predĺžení, Francúzi mali triumf v rukách, ale nedali dva voľné hody, čo Litva využila a triumfovala. V basketbale traja proti trom je pravidlo, že ak sa zápas skončí nerozhodne, nasleduje predĺženie a víťazom sa stáva mužstvo, ktoré prvé dá dva body.

Vo finále Srbsko nedovolilo žiadne prekvapenie, od začiatku naši diktovali tempo, neustále mali niekoľkobodový náskok a triumfovali spomenutým výsledkom 21 : 16. Dejan Majstorović získal cenu MVP a okrem neho v ideálnom tíme majstrovstiev sú aj Belgičan Thibaut Vervoort a Ignas Vaitkus z Litvy. Tentoraz bronz získalo Francúzsko, Belgicko bolo štvrté, keďže v tom stretnutí Francúzsko prekonalo hostiteľa výsledkom 18 : 17.

V dámskej konkurencii sa zlatom nečakane ovenčili Francúzky, ktoré vo finále porazili Kanadu. Bronz získala Čína a na štvrtom mieste finišovala Litva.

Nasledujúce majstrovstvá sveta v basketbale traja proti trom by mali prebiehať už o rok. Srbsko bude obhajovať titul majstra a vari nie je šport, v ktorom je niektorá selekcia taká dominantná, ako Srbsko v tomto športe. Okrem svetových titulov máme aj početné európske a na debutantskom vystúpení na Olympijských hrách v Tokiu, keď sa aj basketbal 3 x 3 premiérovo hral, Srbsko získalo bronz. Vtedy sme v semifinále nešťastne prehrali proti Rusku a s jedinou porážkou sme skončili ako tretí. Pravdepodobne si naša reprezentácia už v Paríži na Olympijských hrách v roku 2024 bude znovu nárokovať na najcennejšiu medailu.