Na dobrovoľnú vojenskú službu v našej krajine sa prihlásilo najviac zainteresovaných za posledných šesť rokov. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Nebojša Stefanović, ktorý sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí prejavili záujem o vojenskú službu.

„Počas šiestich mesiacov vojenskej služby budú mať možnosť získať nové vedomosti a zručnosti, spoznať nových ľudí a pochopiť, prečo je dôležité, aby niekto slúžil svojej krajine. Srbsko dosiahlo významný pokrok na svetových zoznamoch, ktoré hodnotia sily armády, a to ukazuje, že si každý všíma naše investície nielen do vybavenia a techniky, ktoré sú najväčšie za posledné desaťročia, ale aj do ľudí, ktorí sú najdôležitejšou súčasťou nášho vojska,“ povedal Stefanović.

Ako povedal, takmer 80 % mladých, ktorí sa rozhodnú pre dobrovoľnú vojenskú službu, zostanú pracovať ako profesionálni vojaci.

„Postarali sme sa o to, aby im počas vojenskej služby nič nechýbalo. Okrem ubytovania, stravy, cestovného a ​​zdravotného poistenia budú mať aj mesačný príspevok vo výške 38-tisíc dinárov, pretože chceme, aby videli, že sa krajina stará o nich. Samozrejme, že prvé vojenské platy ako profesionálni vojaci dostanú oveľa vyššie a vďaka prezidentovi Vučićovi a jeho úsiliu budeme mať od budúceho roka o 25 % vyššie platy v celom systéme obrany,“ povedal minister Stefanović.