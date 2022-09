Skôr ako obvykle odštartovala nová sezóna futbalovej Ligy majstrov. Samozrejme, na mysli máme skupinovú fázu tejto UEFA súťaže, keďže sú kvalifikačné kolá už za nami.

Pre objektívne dôvody, čiže pre jesenný termín Munidalu v Katare sa prvé kolo hrá už počas týchto dní, takže v utorok a v stredu odštartovalo 68. vydanie skupinovej fázy súťaže Pohár či Liga majstrov.

Česť otvoriť novú sezónu mali zápasy v Záhrebe a v Dortmunde. Borussia v rámci skupiny G uvítala dánsky FC Copenhagen, kým v susednej krajine tamojší majster Dinamo zohral s londýnskou Chelsea.

Práve Modrí zo Záhrebu sa postarali asi o najväčšie prekvapenie prvého kola, keďže na domácej pôde proti kvalitnému celku z anglickej Premier ligy vystúpili smelo a triumfovali výsledkom 1 : 0. Jediným strelcom už v úvodnej časti zápasu bol dobrý útočník Záhrebčanov Mislav Oršić, ktorý prenikol k šestnástke a prekonal brankára Kepu. Londýnčania sa snažili, prebrali iniciatívu a dominovali na trávniku štadióna Maksimir, ale sa im vyrovnať nepodarilo. Súťaž otvárajú prehrou a veru im nebude ľahko ani o týždeň, keď na domácej pôde uvítajú rakúsky RB Salzburg.

V rámci tejto skupiny práve spomenutí Rakúšania v prvom kole zohrali nerozhodne s talianskym majstrom AC Milan 1 : 1, takže je Dinamo v čele tabuľky. Po úvodnom triumfe majú Modrí právo uvažovať aj o ďalších bodoch, a prečo nie aj o postupe do osemfinále.

V Nemecku, v rámci druhého zápasu, ktorý sa začal skôr a otvoril novú sezónu, Borussia nemala ťažkosti s Dánmi a presvedčivo vyhrala 3 : 0. V tejto skupine v druhom stretnutí úspešný bol aj Manchester City, ktorý za chotárom deklasoval španielsku Sevillu výsledkom 4 : 0.

Hralo sa aj v skupine F a zaujímavo, že mužstvá hrajúce za chotárom dosiahli presvedčivé triumfy. Ukrajinský Shakhtar porazil RB Leipzig výsledkom 4 : 1, zatiaľ čo aktuálny šampión Európy Real Madrid novú sezónu v elitnej súťaži otvoril triumfom v Škótsku proti Celticu 3 : 0.

Spomeňme aj skupinu H, v rámci ktorej portugalská Benfica výsledkom 2 : 0 porazila Maccabi Haifu, inak kata Červenej hviezdy v play-off kvalifikačnom kole Champions league. V derby stretnutí včerajšieho dňa PSG na domácej pôde výsledkom 2 : 1 porazil Juventus. Francúzi sa ujali vedenia v úvodnej časti stretnutia, zatiaľ čo výsledok skorigoval McKennie po prihrávke nášho reprezentanta Filipa Kostića. Hral aj Dušan Vlahović, ale nepodarilo sa mu skórovať.

Stredajší program

Liga majstrov pokračuje dnes, a potom aj o týždeň. Prvé kolo dnes zohrajú tímy v skupinách A, B, C a D. Zo zaujímavejších zápasov treba spomenúť stretnutia Inter – Bayern Mníchov, tiež Neapol – Liverpool a zaujímavo by mohlo byť aj v rámci pyrenejského derby stretnutia medzi madridským Atléticom a Portom.

Ako sme spomenuli, pre novembrový Mundial bude skupinová fáza Ligy majstrov príliš nabitá a skončí sa už začiatkom novembra. Práve preto už o týždeň na programe bude druhé kolo a nezabúdajme ani na záväzky futbalistov v reprezentáciách, lebo už o dva týždne na programe budú zápasy UEFA Ligy národov.

Keď zostaneme pri Lige majstrov, musíme skonštatovať skutočnosť, že sa situácia každoročne opakuje a že je miesta pre „menšie“ kluby stále menej. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že je okrem ukrajinského celku Shakhtar, taliansky Neapol štvrtým najvýchodnejším mužstvom v tohtoročnej konkurencii. Futbal sa teda koncentroval na Západe v najbohatších krajinách. Na ukážku stačí iba to, že až 26 tímov má zabezpečený priamy postup do skupiny a iba šesť celkov sa medzi najlepšie družstvá môže dostať prostredníctvom kvalifikácie. Pred desiatimi rokmi kvalifikácia ponúkla desať tímov a presne pred dvomi desaťročiami len polovica mužstiev v Lige majstrov hrala priamo na základe výkonu v domácej súťaži a polovica postúpila z kvalifikácie.

Pravda, aj v minulosti najčastejšie hrávali tí z bohatších krajín, ale asi šanca pre chudobnejších bola trochu lepšia.