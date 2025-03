Primátor Nového Sadu Žarko Mićin pred zajtrajším zasadnutím Zhromaždenia mesta, na ktorom sa bude rokovať o rozpočte na rok 2025, oznámil, že rozpočet mesta je plánovaný vo výške 44,51 miliardy dinárov, čo je o 1,8 miliardy viac ako v základnom rozhodnutí o rozpočte na rok 2024.

Zdôraznil, že vďaka neustálemu rastu príjmov bude mesto schopné pokračovať v silnom investičnom cykle a že rozpočet má rozvojový charakter. Pre kapitálové projekty vyčlenili 10,6 miliardy dinárov a je to 23,87 percenta z celkového rozpočtu. Z týchto prostriedkov realizujú vyše 100 projektov v meste a v prímestských sídliskách.

Zhruba 280 miliónov dinárov vložia aj do zveľadenia zásobovania vodou, presnejšie do regenerácie existujúcich a vŕtania novej studne, čím by sa mal riešiť problém so zásobovaním vodou v meste.

„Pozývam poslancov vládnucej väčšiny a opozície, aby sa zúčastnili na zajtrajšom zasadnutí a diskusie o najdôležitejšom čine pre fungovanie mesta. Vládnuca koalícia má na schválenie rozpočtu presvedčivú väčšinu – 46 poslancov. Verím však, že my všetci spoločne, konštruktívnou diskusiou a dialógom, by sme mali prispieť k rozvoju Nového Sadu,“ povedal primátor.