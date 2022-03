Európski lídri rokujú vo Versailles už druhý deň o ďalších sankciách, členstve Ukrajiny v Európskej únii a o alternatívnych riešeniach distribúcie nafty a plynu.

Včera na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa vo Versailles stretlo 27 lídrov Európskej únie, aby zhodnotili ďalšie konanie EÚ voči ruskej invázii na Ukrajine.

Zatiaľ je dohodnuté, že sa zvýši nátlak na Rusko a Bielorusko vo forme sankcií. Medzinárodný trestný súd už začal vyšetrovanie možných vojnových zločinov. Všetci lídri prejavili podporu Ukrajincom, ktorí sa snažia brániť svoju vlasť.

V otázke prijatia Ukrajiny do Európskej únie však lídri nie sú jednotní. Prevažne východné krajiny EÚ súhlasia s urýchlených prijatím Ukrajiny do EÚ, kým západné sú proti. Holandský premiér Mark Rutte vyjadril, že neexistuje žiadna rýchla cesta k členstvu EÚ. Existuje iba plná pomoc Ukrajine vo vojnových a povojnových časoch. Slovenský premiér Eduard Heger však zastáva názor, že by mala existovať možnosť urýchleného procesu prijatia Ukrajiny do EÚ.