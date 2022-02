Krásna tradícia skutočne bez obmeny: práve sme dostali pozvanie na už 15. ročník Detského festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky 2022. Ide o dva nesúťažné koncerty, ktoré tentoraz budú prebiehať v piatok 25. a v nedeľu 27. februára v tamojšom Dome kultúry (obidva o 16. hodine).

Toto jedinečné selenčské podujatie spravidla prebieha vo fašiangovom období, teda vo februári, a skutočne si zaslúži slová chvály. Od prvého ročníka festival pozostáva z dvoch koncertov, a to pre ohromný záujem malých spevákov. Sú to desiatky a desiatky žiakov nižších a vyšších ročníkov tamojšej Základnej školy Jána Kollára a tak sú koncipované i koncerty: na jednom vystupujú mladší, na druhom starší. Malí a nádejní speváci zaspievajú jednu slovenskú ľudovú pesničku, a to za sprievodu detského orchestra Orchestrík, ktorý pracuje pri ZŠ Jána Kollára, ako aj pri Komornom zbore Zvony.

Spomenuli sme desiatky a desiatky záujemcov o vystúpenie na javisku a pred mikrofónom? Nuž to spresnime: tohto roku organizátori pre účastníkov pripravili až 80 príhodných darčekov. Tieto spomienkové suveníry sú adresované pre 61 prihlásených spevákov a 19 členov sprievodného orchestra. Impozantné, však? Nezabudnime pripomenúť, že všetci účastníci sú pre túto príležitosť oblečení v ľudovom kroji.

Tak sa žnú výsledky stálej a neúnavnej práce na hudobnom poli v tomto prostredí. Podujatie organizuje a školský orchester Orchestrík a spevákov pripravuje profesor hudobnej kultúry Juraj Súdi. S pokojným svedomím môžeme konštatovať, že vďaka úsiliu profesora J. Súdiho a jeho spolupracovníkov festival Selečské sláviky je dedinský sviatok. A je to príležitosť, aby deti nielen prejavili svoj hudobný talent, vzťah k slovenským ľudovým piesňam, aby ukázali krásny a hodnotný kroj, ale zároveň aby sa osmelili verejne vystupovať. Slovom – je to o zachovaní slovenskej identity a vštepovaní lásky u detí k ľudovému spevu a kroju.

Ešte slovko-dve o tohtoročnom podujatí. Je to festival účastníkov zo Selenče, ale podľa slov profesora Súdiho i záujemcov, ktorí majú selenčský pôvod. Tak tu bude tentoraz spievať i dievča z Nového Sadu, v orchestri a pred mikrofónom bude i účastníčka z Lalite. A hostkou bude mladá speváčka z Maďarska Petra Ponyikaiová, víťazka tamojšej celoštátnej speváckej detskej súťaže. V tejto zahraničnej výprave bude i harmonikár Samuel Budai, učiteľka Ruženka Komjáthiová, žurnalista a spisovateľ Imrich Fuhl a predsedníčka Zväzu Slovákov Ruženka Egyedová. Boli ročníky, keď sa pred mikrofónom vyskúšali aj škôlkari, tentoraz sa prihlásili iba selenčskí školáci.

Pripomeňme ešte raz, že festival nie je súťažný, ide iba o verejné vystúpenie, spev, hru na hudobných nástrojoch, kamarátenie, dobrú náladu a v neposlednom rade o krásny kultúrny zážitok, ktorý nám v týchto neľahkých časoch môže byť ozajstným balzamom na dušu.