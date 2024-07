Ešte kým trvali futbalové Majstrovstvá Európy v Nemecku, odštartovala aj nová sezóna v UEFA klubových súťažiach. Ročník 2024/2025 prináša veľké zmeny vo všetkých troch ligách – v Lige majstrov, tiež v Lige Európy, ako aj v Konferenčnej lige. Vzťahuje sa to predovšetkým na ligovú fázu, čiže skupinovú časť súťaže.

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, keď do skupinovej fázy postupovalo 32 tímov, ktoré boli rozvrhnuté do ôsmich skupín, od tejto sezóny v jednej skupine bude až 36 účastníkov. Samozrejme, že sa navzájom nestretnú všetci, lebo by to trvalo hádam aj dva celé roky, ale budú podľa tzv. švajčiarskeho modelu vytvorené duely ôsmich kôl – tým aj skupinová fáza bude predĺžená a na rozdiel od doterajšej praxe, keď sa skončila pred novým rokom, trvať bude až do konca januára.

Rovnaký scenár sa vzťahuje na všetky tri súťaže a veľmi rýchlo sa uvidí, či novina má opodstatnenie alebo nie.

Hlavne za nami už sú spomenuté prvé kvalifikačné kolá v novej sezóne a najprv sa sústredíme na Ligu majstrov. S ohľadom na zmenu formátu, v tejto sezóne neboli predbežné kvalifikačné kolá, v ktorých hrali len tímy zo štyroch najslabších líg Európy.

V prvom kole hralo až 28 klubov, čiže predstavitelia viac ako polovice členských štátov UEFA. Vynikol rumunský celok FCSB, ktorý, pravda, proti celku Virtus zo San Marína vyhral úhrnným výsledkom 11 : 1. Presvedčivý bol aj lotyšský RFS proti Larne zo Severného Írska (7 : 0), kým slovinský celok Celje úhrnným výsledkom 7 : 1 porazil estónsku Floru.

Zahanbil sa čiernohorský Dečić, ktorý vypadol proti The New Saint z Walesu, čím vlastne potvrdil agóniu čiernohorskej ligy, ktorá je oficiálne druhá najslabšia v Európe a slabšiu majú len v San Maríne.

Klaksvik z Faerských ostrovov dosiahol triumf nad Differdange 03 z Luxemburska, čím potvrdil, že vlaňajší postup do skupiny Konferenčnej ligy nebol náhodný a že sa futbal v tejto krajine skutočne správne vyvíja a uberá dobrým smerom.

V druhom kvalifikačnom kole vystúpi aj náš vicemajster Partizan a jeho rivalom je Dynamo Kyjev. Stretnutia sú na programe 23. a 31. júla. V prípade úspechu Partizan v treťom kole za súpera znovu bude mať niektorý z celkom dobrých klubov – škótsky Rangers, českú Sláviu Praha, rakúsky RB Salzburg alebo francúzsky Lille.

Crvena zvezda ako šampión vystúpi až v play-off kole, ktoré na programe bude v auguste. S ohľadom na katastrofálne vydanie našich klubov v sezóne 2023/2024, keď dosiahli len jeden triumf, dve remízy a až 25 prehier – už v tejto Srbsko nemá priameho účastníka v Lige majstrov. Ospravedlnene, lebo objektívne na to ani nemáme.

A potvrdilo sa, že okrem Crvenej zvezdy ostatné tímy nemajú ani približne nadostač kvality, aby boli akýmsi serióznejším činiteľom v ostatných dvoch súťažiach…

Šance našich klubov

Hlavne tŕnistá je cesta aj pred belehradskými večnými rivalmi na ceste do Ligy majstrov, lebo pre zhodu okolností v tejto sezóne aj vicemajster Srbska má šancu (aspoň hypoteticky) zahrať si v skupine elitnej súťaže, ale aj pred ostatnými.

Musíme byť objektívni a decentne povedať, že každý triumf, alebo presnejšie povedané – každý pozitívny výsledok, alebo najprecíznejšie – každý vsietený gól pre naše kluby bude pokladom. Lebo skutočnosť je nemilosrdná a smelo vyhlasovať, že majú naše celky šancu, by sme porovnať mohli s naivnosťou a neznalosťou.

Vojvodina sa už v druhom kole kvalifikácie na Ligu Európy stretne s holandským Ajaxom (25. júla a 1. augusta), kým Radnički 1923 v druhom kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy zohrá s čiernohorským Mornarom.

TSC vystúpi až v play-off Ligy Európy, takže vo vrecku má najmenej skupinovú fázu Konferenčnej ligy.

Hlavne nová európska sezóna sa len začala, ale obavy, že sa pre naše celky rýchlo aj skončí, sú, žiaľ, objektívne. Nechajme sa prekvapiť…